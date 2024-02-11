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Gerçek hayvan sergisi uzadı

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#Hupalupa Expo#Body Worlds: Animal Inside Out#Sergi
Gerçek hayvan sergisi uzadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 07:00

Hupalupa Expo’nun ev sahipliğini yaptığı, dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan “Body Worlds: Animal Inside Out”-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi, açıldığı günden bu yana 100 bine yakın ziyaretçiyi hayvanların etkileyici dünyasıyla buluşturdu.

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7’den 70’e her yaştan meraklısına sıradışı bir deneyim yaşatan sergi, sömestr  döneminde gördüğü yoğun ilgi üzerine ikinci kez uzatıldı. 31 Mart’a kadar Ataşehir Metropol İstanbul AVM’de  ziyarete açık olacak sergide, hayvanların görkemli vücutlarının yanı sıra; tavşan sinir sistemi, horoz dolaşım sistemi, kedi beyni, insan, boğa ve domuz kalbi gibi iç organlar da katılımcıların ilgisini çekiyor. Hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla sunan sergi, meraklıları anatomik bir safariye çıkarıyor. Ziyaretçiler, ülkemizde olmayan farklı canlıları bir arada görebiliyor, 100’den fazla hayvanın kemik yapısını inceleyebiliyor.

 

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#Hupalupa Expo#Body Worlds: Animal Inside Out#Sergi

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