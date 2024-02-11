Gerçek hayvan sergisi uzadı

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7’den 70’e her yaştan meraklısına sıradışı bir deneyim yaşatan sergi, sömestr döneminde gördüğü yoğun ilgi üzerine ikinci kez uzatıldı. 31 Mart’a kadar Ataşehir Metropol İstanbul AVM’de ziyarete açık olacak sergide, hayvanların görkemli vücutlarının yanı sıra; tavşan sinir sistemi, horoz dolaşım sistemi, kedi beyni, insan, boğa ve domuz kalbi gibi iç organlar da katılımcıların ilgisini çekiyor. Hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla sunan sergi, meraklıları anatomik bir safariye çıkarıyor. Ziyaretçiler, ülkemizde olmayan farklı canlıları bir arada görebiliyor, 100’den fazla hayvanın kemik yapısını inceleyebiliyor.