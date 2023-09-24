Genel merkezciler Ankara’yı kazandı

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Kongre sürecinin devam ettiği CHP’de dün Ankara İl Başkanlığı’nın 38. Olağan Kongresi yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye parti yöneticilerinin yanı sıra genel başkan adayı Örsan Öymen, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile çok sayıda milletvekili katıldı.

ERKOL 340 OY ALDI

Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın açış konuşması ile başlayan kongrede, Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığı’na oybirliğiyle CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç seçildi.

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2 aday yarıştı

Ankara’da 619 delege bulunuyor. Mevcut İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı’nın aday olmadığı kurultayda genel merkezcilerin adayı olarak parti okulu yöneticilerinden Ümit Erkol, değişimcilerin adayı olarak da eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sercan Çığgın yarıştı. Her iki tarafın da ağır toplarıyla katıldığı kurultayda Erkol 340 oyla seçildi. Çığgın 241 oyda kaldı. Kurultay sürecinde bugüne kadar tarafsız tutumuyla öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ilk kez bir kurultayda yer alıp oy kullandı. Yavaş, Erkol’un delegasyon listesinde de yer aldı.

ÖZEL KATILMADI

Değişimcilerin adayı Özgür Özel’in katılmadığı kurultayda Genel Başkan adayı Örsan. K. Öymen yer alırken, yakın zamana kadar CHP’nin ikinci adamı konumundaki eski Teşkilat Başkanı, bugün ise kurultay sürecinde genel merkezcilerin en önemli isimlerinden olan Oğuz Kaan Salıcı’nın İYİ Parti’den gelen açıklamalara eski Romalılar üzerinden örnekle verdiği yanıt kurultaya damga vurdu. İttifak ortaklarına 39 vekil verilmesi tartışmasında da eleştiri oklarının hedefi olan Salıcı şöyle konuştu:

‘VAE VİCTİS’ DEYİMİ

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“Romalıların bir deyimi var ‘vae victis’ (yazıklar olsun yenilene). Galya orduları MÖ 390’da Roma’ya saldırıyor. Şehir merkezine kadar gidiyor. Şehri yağmalamamanız için size fidye ödeyeceğiz diyorlar. Galya kralı Brennus, yağmalamama karşılığı ‘bana 329 kilo altın ödeyeceksiniz’ diyor. Tartı kuruluyor. Galya kralı bakıyor yeterince altın var, ağırlıkların üzerine kendi kılıcını da koyuyor. O gün Romalılar diyor ki vay kaybedenin haline. 4-5 ay önce seçim döneminde ‘sağdan milliyetçi kesimden, dindarlardan da bize oy geliyor, müthiş bir siyasi mühendislik’ diyen arkadaşlar bugün başka bir dille konuşuyorlar.

‘ELEŞTİRİ İNKARA DÖNÜŞTÜ’

Kürsüye çıkan, ‘Biz bu yemeği hep beraber yedik ama hesabı Kılıçdaroğlu ödesin’ deniyor, bu doğru bir iş değil. Bütün faturayı dönüp Kılıçdaroğlu’na kesmeye kalkarsak işi minvalinden çıkarmış oluruz. Eleştiriyi inkarcılığa dönüştürmüş oluruz. Bazı CHP’li olmayan siyasetçiler ittifak istemeyiz, ittifak yanlış, biz önümüzdeki süreçte bir şeyler yapacağız filan diyorlar. Bunu diyen arkadaşlardan bir tanesi eğer bu seçimde iktidar olsaydık Hazine Bakanlığı’na talipti. Bugün diyor ki ‘büyük hatalar yaptık’. Yanlışların yapıldığını gördüğünüzde onu söylemiyor da iş bittikten sonra ‘bunlar yanlıştı’ diyorsanız işte o zaman geliyoruz gene Romalı vatandaşın söylediğine, ‘Vay kaybedenin haline’.”