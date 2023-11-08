Genel Başkanımızın istediği her görevi yapacağız

Haberin Devamı

Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık yarışını Özgür Özel’e kaybettiği kurultayın ardından CHP Genel Merkezi’nde yakın kurmaylarıyla bir araya geldi. Sohbet edip, kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yakın kurmayları Hürriyet’e, Kılıçdaroğlu’nun sonucu “her zamanki olgunluğuyla” karşıladığını belirterek, “Morali iyiydi” dediler.

ABARTILI SEVİNÇLER ÜZDÜ

Kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun seçim sonucunun ardından partideki önemli görevleri nedeniyle yakın çalıştığı bazı partililerin “abartılı” sevinçlerine üzüldüğü bilgisini de verdiler.

İSTEDİĞİ GÖREVİ YAPARIZ

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla sohbetinde kurultay sonucuna ilişkin, “Siyasette böyle şeyler oluyor. Kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok” diyerek, “Partimizi büyüteceğiz. Yerel seçimlerde kazanmak için tekrar çalışacağız. Genel Başkanımız ne görev verirse istediği her görevi yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUM

Kılıçdaroğlu seçimin hemen ardından da “Türkiye’de demokrasinin işlediği tek kurum CHP’dir. Tüm kurumların CHP’deki demokrasiyi örnek alması gerekir. Kurultayda çeşitli tartışmaların olması doğaldır. Ancak bunlar artık geride kalmıştır. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere göreve seçilen tüm arkadaşlarımızın başarılı olmasını temenni ediyorum” mesajını vermişti.

PROFİLİNİ GÜNCELLEDİ

Kılıçdaroğlu, kurultayın ardından 10.8 milyon takipçili sosyal medya platformu X’teki (Twitter) biyografisini de güncelledi. Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı” ifadesini, “Cumhuriyet Halk Partisi 7. Genel Başkanı” olarak değiştirdi.