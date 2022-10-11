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Gençliğin önünü bilime açmalıyız

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#Kemal Kılıçdaroğlu#ABD#CHP
Gençliğin önünü bilime açmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:00

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD temaslarına Boston’da Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nü (MIT) ziyaretle başladı. Türk öğrenciler ve biliminsanlarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “Siyaset, Türk gençliğinin önünü eğitim, akademi ve bilimle açabilmek için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli” dedi.

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ABD temaslarına Boston’da başlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de bilim konusunda gençlerin önünü açma hususuna dikkat çekmek istediğini belirterek, kendisini araştırmalarıyla ispat etmiş akademisyenlerle neler yapabileceklerini araştırdığını söyledi.

AĞRISIZ MAMOGRAFİ

MIT’de görevli ünlü Türk fizikçi Dr. Canan Dağdeviren’den Media Lab’daki çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, hastalıkların tespitini kolaylaştırmak üretilen elektronik maskenin üretim aşamalarını dinledi. Kadınlar için mamografinin daha kolay ve hızlı çekilebilmesine olanak tanıyan yumuşak dokulu iç çamaşırı teknolojisini anlatan Dağdeviren’e, iktidara gelmeleri halinde, gerekli desteğin sağlanacağını söyledi. MIT’de okuyan Türk öğrencilerle de bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Media Lab’taki Şehir Bilimleri bölümü başkanı Prof. Dr. Kent Larson’dan üzerinde çalıştıkları projeler hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Koch Kanser Enstitüsü, Nanobilim ve Nanoteknoloji Enstitüsü ile MIT’den Dr. Bilge Yıldız, Dr. Mehmet Toner ve Harvard’dan Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in laboratuvarlarını da ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Twitter’dan “Dünyanın en ünlü şehir bilimcilerinden Dr. Kent Larson ile akıllı kent teknolojileri, yenilikçi mobilite modelleri ve şehircilik çözümleri üzerine bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik” mesajını paylaştı.

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Gençliğin önünü bilime açmalıyız

SIRA ALMANYA VE İNGİLTERE’DE

Öte yandan Kılıçdaroğlu dün ziyarete ilişkin Halk TV’de şunları söyledi: “Çok uzun zamandır seçkin bir ekiple, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını kazandıracak bir planı çalışıyorum. İki meseleyi çözmem gerekiyor. Bir, hızla krizden ülkeyi çıkarmak, orası kolay. İkinci mesele ise, bir daha da sürekli tekrarlanan krizlere girmemizi engelleyecek yapısal adımları atmak. Bundan dolayı seyahatim siyasal içeriğe sahip olmayacak. Bu nedenle ABD’de hiç siyasi görüşme istemedim, önerileri ise reddettim. Bu ilk durak. İngiltere ve Almanya’da çok değerli isimlerle buluşacağım. Çalışmalar bitince yapısal reçeteyi kasımda herkes, her şeyi duyacak.”

 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#ABD#CHP

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