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Gençlerle buluşma: FETÖ’cülerle hamburger yeme derdimiz yok

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gençler#Buluşma
Gençlerle buluşma: FETÖ’cülerle hamburger yeme derdimiz yok
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini eleştirerek, “Biz Diyarbakır’ın ciğeri, cartlak kebabı, meftunesi varken, birileri gibi FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır ziyareti sırasında “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye” programında özetle şunları söyledi:

GENÇLER DERS VERECEK

Birileri diyor ki ‘AK Parti’nin gençliği yok.’ Buyurun gençlik burada. Bu gençler, önümüzdeki haziranda sandıklarda o birilerine gereken dersi verecek. Yaşınız doldu biliyorum, onun için de buradasınız. Milletimizin her bir ferdinin, özellikle sizlerin daha fazla desteğini talep ediyorum.
Türkiye Yüzyıl’ını sizlerle beraber yükseltecek, sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.

BEN GENCİM, NİYE?

Diyarbakır Çevreyolu’nun açılışını yaptık. Biz bu güzelim yolları yaparız ama HDP’si ve diğerleri sadece laf üretirler. Farkımız bu. Onlar Kandil’e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız. Hayatımızın her döneminde olduğu gibi, bugün de bütün yolları gençlerimizle birlikte yürüyor, her mücadelemizi onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben gencim. Niye? Çünkü gençlerle beraberim. Sizinle beraber yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil.

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CARTLAK KEBABI VARKEN...

GENÇLER, nereye gidersek gidelim milletimizle özellikle de gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Çünkü biz Diyarbakır’ın ciğeri, cartlak kebabı, meftunesi varken, birileri gibi FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.”

İLK OYUM ERBAKAN HOCAMIZA

Erdoğan gençlerin sorularını da yanıtladı.

“Ülkemize hem batının hem de doğunun güvenmesini nasıl başardık?”

“Biz dünyaya malum hamburger yemeye gitmedik. 20 yıldır dünya liderleri ile sürekli hep
görüşme halinde olduk. Eğer siz bu tür görüşmeleri yoğunlaştırırsanız, bu dostluk ne yapıyor zirve yapıyor. İşte biz bunu başardık.”

“İlk oyunuzu kullandığınız seçimi hatırlıyor musunuz?”

“İlk oyu rahmetli Erbakan hocamıza vermiştim.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Gençler#Buluşma

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