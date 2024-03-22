Gençlerin umuda ihtiyacı var

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CHP Lideri Özgür Özel, dün Samsun ve Sinop’ta miting yaparken iktidara özetle şu eleştirileri yöneltti: “Emekçinin hakkını aramak için, emekliler için, yoksullar için, esnaf için, çiftçiler için kavga edeceğiz. Bizimle birlikte meydanlara gelecek misiniz? Emekliler ne kadar maaş alıyor? 10 bin lira. Emekliler, Türkiye’de 16.5 milyon kişi ve en büyük ıstırabı çekenler. Bugün en düşük emekli maaşı 2.5 çeyrek altın alabiliyor. Bu iktidar, geldiğinden bugüne her ay 1 çeyrek altın değil, 5.5 çeyrek altın kaybetmektedir. Siz onu bir seçim sandığında kaybettiniz. Şimdi önünüzdeki ilk seçim sandığında 31 Mart günü, emekliler sandıkta bunun hesabını sormaya var mıyız?

Ekonominin yüzde 4.5 büyüdüğünü söyleyenler, ‘Emekliler halinden memnun’ diyenler, ‘Özgür Efendi emeklileri kışkırtıyor’ diyenler bu sesi duyun. Bakın emekliler 2018 yılında bayramda, 1000 lira emekli ikramiyesi alıyorlardı. O 1000 lira o gün tam 24 kilo kıyma alıyordu. Bu bayram 3 bin lira emekli ikramiyesi yatacak ve o parayla bugün sadece 6 kilo kıyma alınabiliyor.

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BİRLİKTE MÜCADELE

Bizim gençlerimizin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması beka sorunudur. Bugün dört gençten üçü, bavulları zihninde toplamış, kafasında toplamış. Fırsatını bulursa yurtdışına gitmek, orada çalışmak, orada yerleşmek istiyor. Samsun’dan Türkiye’deki tüm gençlere sesleniyorum. Umudu kaybetmeyin, enseyi karartmayın, kimseden korkmayın. Buradayız, birlikteyiz, sizinleyiz.

BANKALARIN CEBİNDEN

Özgür Özel dün akşam da Sözcü TV’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, şunları kaydetti:

(Emeklilere promosyon) “Bugün promosyona dair açıklama yaptılar. Bankaların cebinden emeklilere iyileştirme yapıyor. Bu komik bir şeydir.



(Para sayma görüntüleri) Görüntünün il binasını satın almak için olduğu ortaya çıktı. Para sayan kişinin o gün Ekrem beyin danışmanı değil il başkanlığının saymanı, yöneticisi olduğu ortaya çıkıyor. Orasının AK Parti’li bir avukatın ofisi olduğu ortaya çıkıyor. Biz o AK Partili avukat hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Canan Kaftancıoğlu ifade verecek.



(Hatay’daki gelişmeler) Lütfü Savaş kararı çok zor verildi, ancak son zamanlarda yaptığımız anketlerde ve Gökhan Zan gelişmesi ardından adayımızın öne çıktığını görüyoruz.”

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1 NİSAN’DAN SONRA DA MEYDANDAYIZ

Özgür Özel, “Staj olsun, çıraklık olsun, diğer mağduriyetler olsun, tamamını unutturmadan mücadele edeceğiz. Yerel seçim mitingleri yapıyoruz. Her seçimimiz, her mitingimiz, emekli mitingine dönüşüyor. 1 Nisan’dan sonra da meydanlarda, sokaklarda, yollarda emeklilerle yürüyeceğiz. Gençlerle yürüyeceğiz. Staj mağdurlarıyla yürüyeceğiz. Sen de kimsenin hakkını bırakmayacağız. Emekliye para yok. O zaman 31 Mart’ta Erdoğan’a da oy yok” diye konuştu.