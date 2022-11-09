Genç yaşta görme kaybı nedeni... Fazla şeker göze zarar

Haberin Devamı

Göz Hastalıkları Uzmanı Makbule Berna Ötük, diyabet rahatsızlığının gözlerde oluşturabileceği olumsuz etkiler ve rahatsızlıklar hakkında uyarılarda bulunurken şunları söyledi:

“Gözlerde diyabet sebebiyle oluşan hastalıklar arasında en sık görüleni diyabetik retinopati. Gözde yaratabileceği yüzde 90’a varan kayıplar sebebiyle ihmale gelmeyen bir rahatsızlık.

Şeker hastalığı, retinadaki kılcal damarların yapısını bozarak hücre kaybına yol açmaya, damar geçirgenliğinin bozulmasına, sarı nokta bölgesinde sıvı, yağlı maddelerin birikmesine ve beraberinde kılcal damarların tıkanarak beslenmeyen alanların ortaya çıkmasına neden olur. Ciddi görme kayıpları, ağrılı göz tansiyonu yükselmeleri meydana gelir.

Bu rahatsızlık görme yetisinde yüzde 5 ile yüzde 90 arasında kayıplar yaşanmasına sebep oluyor ve 50 yaş altındaki bireylerde körlüğe yol açan bir numaralı sebep olarak öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Diyabetlilerin, özellikle hastalığın beşinci yılından itibaren yılda en az bir kez Göz muayenesi olmaları ve göz diplerini kontrol ettirmeleri gerekiyor. Diyabetik retinopati teşhisi konulan hastalarda ise 3-4 aylık süreçlerde düzenli muayenelerini gerçekleştirmeleri, görme yetisinin kaybedilmemesi açısında olmazsa olmazlardan bir tanesi.

DİYABETE KARŞI 9 ÖNLEM

Diyabete karşı alınacak önlemler de var. En başta şekerli yiyeceklerden uzak durun. Gazlı içecekleri hayatınızdan çıkarın. Çay ve kahve gibi içeceklere Şeker atmayın. Her gün bir çay kaşığı tarçın yiyin. Margarin ile pişirilen yemekleri tüketmeyin. Daha fazla sebze ve salata tüketin. Tansiyonunuzun 140/90 seviyesinin altında kaldığından emin olun. Sigara içmeyin.”