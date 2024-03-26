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Genç hemşirenin kahreden ölümü: Görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

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#Aslan Keskin#Hemşire#Şanlıurfa
Genç hemşirenin kahreden ölümü: Görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 11:33

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan Aslan Keskin isimli hemşire, görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, 21 Martta Ceylanpınar-Viranşehir karayolunda bulunan taş ocağı mevkiinde meydana geldi. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Aslan Keskin, sabah işe gitmek için 52 SE 232 plakalı otomobiline bindi. Yolda ilerleyen Keskin, Viranşehir - Ceylanpınar yolu üzerindeki taş ocağı mevkiine geldiğinde yağışında etkisiyle otomobilinin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil şarampole girerek bir ağaca çarptı.

Genç hemşirenin kahreden ölümü: Görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan hemşire, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansta görevli meslektaşlarına teslim edildi. İlk müdahalesi burada yapılan hemşire, görev yaptığı Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürüldü. Yoğun bakıma alınan hemşire, dün öyle saatlerinde hayatını kaybetti. Hemşirenin cenazesi, ilçeye bağlı Dikili kırsal Mahallesinde defnedildi.

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Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Genç hemşirenin kahreden ölümü: Görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

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#Aslan Keskin#Hemşire#Şanlıurfa

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