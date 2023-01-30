Genç girişimcilerin ücretsiz danışmanı

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ADANALI girişimci Esra Özden, uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştıktan sonra 17 yıl önce kendi danışmanlık şirketini kurdu. Özden daha sonra sanayi boyaları, enerji verimliliği gibi farklı alanlarda girişimler yaptı. Çukurova’nın ilk ekonomi gazetesi Refleks’i kuran Özden, bir süre sonra ABD’ye girişimcilik eğitimi almaya gitti. 2016 yılında Adana’ya dönerek Girişimcilik Ekosistemi Derneği’ni kuran Özden’in, 2021 yılında hayata geçirdiği Dijital Kuluçka Merkezi projesi büyük ses getirdi. Girişimcilere ücretsiz mentorluk programı sağlayan proje, aynı zamanda girişimci adaylarına nereden yatırım alabileceğini gösteren bir mekanizma sağlıyor. Hem birbirinden farklı alanlarda fikirleri olanları hem de girişimcileri destekleyerek Anadolu’daki girişimci sayısının artmasını kafaya koyan Özden’in hikâyesini kendisinden dinledik...
BİZDE GİRİŞİMCİLİK VAR
“Adanalı bir ailenin kızıyım. Liseye kadar Adana’da okudum, daha sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdim. O dönemler kamuda çalışma hayalim vardı. Karar mekanizmalarının içinde olmak istiyordum. Mezun olmaya yakın özel sektörün bana göre olduğunu anladım ve kurumsal şirketlerde çalıştım. 9 yıl kurumsal şirketlerin farklı departmanlarında yöneticilik yaptıktan sonra kendi işimin sahibi olmaya karar verdim. Adana’da herkes benim gibidir aslında. Herkes kendi işinin sahibi olmak ister. Şirketlere yönelik eğitim ve danışmanlık şirketi kurdum. Çünkü Çukurova bölgesindeki şirketlerin daha çok gelişmesi gerektiğini ve buradaki enerjinin doğru yerlere kanalize olmadığını düşünüyordum. Şirketlere yönetim, kârlılık, inovasyon gibi pek çok konuda danışmanlık vermeye başladım. Ardından Çukurova bölgesinin ilk ve tek ekonomi gazetesi Refleks’i kurdum. Sonra sanayi boyaları sektörüne girdim. Bu alanda ilerledikten sonra enerji sistemleri sektörüne girdim. İstanbul’daki bir ortağımızla birlikte bölgedeki sanayi kuruluşlarının enerji verimliliğini artırmaya yönelik projeler yaptık. Satın alma zirvesi, iş dünyasının etkinliğini artıracak projeler yaptık.”
ZEKÂ ÜRÜNLERİ HEBA OLMASIN
Esra Özden, Türkiye’nin dört bir yanından büyük ilgi gören projeye binlerce girişimcinin başvurduğunu söylüyor:
“Şu anda Türkiye’nin farklı yerlerinde 500 girişimcimiz var. Bu girişimler arasında işitme engellilerin sorunlarına odaklananlardan felçli insanların hayatlarını kolaylaştıran teknolojiler üreten şirketlere kadar pek çok farklı alanda iş fikri hayata geçti.” Projeyi bir üst noktaya taşıdıklarını ve farklı sebeplerle fikirlerini hayata geçiremeyen girişimcileri, kurumsal şirketlerle bir araya getirdiklerini ifade eden Özden, “Yaratıcı ve topluma fayda sağlayacak hiçbir fikrin heba olmasını istemiyoruz. Bu yüzden şirketlerin bu fikirleri kullanabileceği işbirlikleri yapılmasını sağlıyoruz. Bu sistemin de çok sağlıklı bir şekilde yürüdüğünü gördük” diyor.
İYİ FİKİRLERE KULUÇKA MERKEZİ
2020 yılına gelindiğinde Özden, Adana merkezli tüm Türkiye’yi kapsayacak bir kuluçka merkezi kurma fikrini ortaya atmış: “Adana girişimciliğe, sanayiye yatkın bir yer ancak Anadolu’da yeni bir şeyleri anlatmak, bunları kurumlara kabul ettirmek ve onların reaksiyon vermesi kolay bir şey değil. Pandemi dönemi bizim hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oldu. ‘Kuluçka merkezini neden dijital bir platform haline getirip mekândan bağımsız herkesin faydalanabileceği bir şey oluşturmuyoruz’ diye düşünmeye başladım.”