Genç bilim insanlarına Diyarbakır’da ödül yağmuru! ‘Kusursuz kulak’tan astronomi sözlüğü

Haberin Devamı

11 yaşındaki doğuştan görme engelli Bager Çalışcı, aynı zamanda Beethoven hayranı bir piyanist. Müzikte ‘Kusursuz Kulak’ olarak adlandırılan bir müzik tonunun perdesini bir referans perdesi kullanmadan tanımlayabilme yeteneğine sahip. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da gelecekte ünlü bir piyanist olmak isteyen Çalışcı’ya geçen sene akustik bir piyano hediye etmişti. Ancak Bager’in tek yeteneği bu değil.

BRAILLE ALFABESİYLE

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda da ‘Engelsiz Astronomi Sözlüğü’ projesi ile teşvik ödülü aldı. Bu projeyi iki arkadaşıyla geliştiren Bager, “Astronominin konusunu görme engellilere anlatmak için bir sözlük. Ben de bu sözlük sayesinde gökyüzünü zihnimde canlandırabiliyorum” dedi. Proje arkadaşı Melek Şehri Kutlu da şunları söyledi:

Haberin Devamı

“Derste bir gün hocamız Bager’e bir soru sordu. ‘Gök isimlerinin şekillerini nasıl daha kolay zihninde canlandırabilirsin?’ Bager de ‘Gök cisimlerinin kabartıları olursa ve altında Braille alfabesiyle isimleri yazarsa daha iyi canlandırabilirim’ diye cevap verdi ve bunun üzerine grup oluşturduk.”

DİYARBAKIR’DA FİNAL TÖRENİ

DİYARBAKIR’da yapılan Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda giyilebilir teknolojiler, sağlık ve biyomedikal cihaz teknolojileri, afet yönetimi, havacılık-uzay ve sürdürülebilir kalkınma gibi temalarda 80 proje mücadele etti. Yarışmanın ödül töreni, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, BİDEB Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Yıldız, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali’nin yanı sıra yarışmacı öğrenciler katıldı.