Gelin-kaynana ‘yaptırıp yediriyor’

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17 yaşında evlenen 3 çocuk annesi Yeter Kuş, gençliğinden beri profesyonel aşçılık yapmak istiyordu. Ancak hem aile yaşamı hem çocuk büyütme telaşı bu hayale engel oldu. O da sürekli yeni yemekler deneyip akrabalarına, arkadaşlarına ikram etti. Kendisi gibi güzel yemek yapan ve kendi parasını kendisi kazanmak isteyen pek çok ev kadını olduğunu fark eden Yeter Kuş, “İyi yemek yapan kadınlar olarak keşke bir arada olsak, bir oluşum kursak” fikrini gelini Zeynep Kuş’la paylaştı. Bir şirkette çalışan Zeynep Kuş da kayınvalidesinin hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı ve ‘YaptırYe’ platformunu hayata geçirdi. Yemek yapmak isteyen kadınlar internet sitesinden bir form dolduruyor. Ardından da platform üzerinden kendi mutfaklarında yaptıkları yemekleri satıyor.

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PASTACILIKLA BAŞLADI

Yeter Kuş hikâyesini şöyle anlatıyor: “Kahramanmaraşlıyım, ilkokuldan sonra okulu bıraktım, 17 yaşında evlendim. Eşimin işinden dolayı 1999 yılında İstanbul’a geldik. Beni anneannem büyüttüğü için el lezzetimi ondan aldığımı düşünüyorum. Yaptığım yeni tarifleri sürekli ev halkına yediren, yeni yemekler deneyen biriyim. Hayatım boyunca aşçı olarak çalışmak istedim. Ama malum aile yapısı buna fırsat vermiyor. 3 çocuk doğurdum. Bir keresinde 6 ay kadar bir kafede işe girdim, yemek yaptım ama ev kadını olunca dışarıda çalışmanın pek çok zorluğu oluyor. Ben de pastacılık kursuna gittim, yemek konusunda kendimi geliştirdim. Bu işten kendi paramı kazanmak en büyük arzumdu.”

ELİ LEZZETLİ KADINLAR

‘YaptırYe’ platformunu kurduktan sonra ev kadınlarından büyük ilgi gördüklerini belirten gelin Zeynep Kuş ise, “İş hayatına dahil olma fırsatı olmayan eli lezzetli çok sayıda kadın var. Para kazanarak kendi ayakları üzerinde durmak istiyorlar. Biz aslında bu fırsatı yaratmak istedik” diyor. Zeynep Kuş, şöyle devam ediyor:

SAĞLIKLI ANNE YEMEĞİ

“Eşimle ilk tanıştığımda Yeter annem ilkokul mezunuydu. Ancak yıllar içerisinde açıktan lise mezuniyetine kadar ulaştı. Onun bu azmi beni çok etkiledi. Ben Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü’nü bitirdim. Şu anda bir şirkette müşteri ilişkileri bölümünde çalışıyorum. Ama Yeter annemin bu hayalini gerçekleştirmesi için ona yardımcı olmak istedim. Aslında sadece Yeter anne değil onun gibi binlerce kadın olduğunu biliyorum. Bu insanlar temiz yemek yapıyor, çok lezzetli yemek yapıyor, sık sık fast food yemek zorunda kalan, sağlıklı anne yemeği yemek isteyen çok fazla insan var. Bu iki grubu birleştirecek bir proje ürettik ismini de YaptırYe koyduk.”

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EV KADINLARI AŞÇI OLDU

- Peki sistem nasıl çalışıyor? Zeynep Kuş anlatıyor: “Biz ‘YaptırYe’ sitesini kurduk. Burada kadınlar bir form doldurup aşçı olarak kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Biz de o kişilerle görüşüyoruz. Temizlik sertifikası almalarını şart olarak belirledik. Aşçılarımızın yemeklerini tadarak hangi yemeklerde daha iddialılar, buna bakıyoruz. Temizlik ve lezzet konusunda bir standart belirledik. Müşteriler de yine hem sosyal medyadan hem internet sitesinden istedikleri siparişleri verebiliyor. Son dönemlerde engelli bir hanımefendi ekibe aşçı olarak katıldı. Engel durumundan dolayı evden çok çıkamıyor, müthiş yemekleri var. Kendisi ev ekonomisine katkıda bulunmak istiyor. Yemeği müşteriye ulaştırma, resmi işler tüm bunlar bizde oluyor. Kadınlar sadece iyi malzemelerle iyi yemekler yapmaya konsantre oluyor.”

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TOPLU SİPARİŞE GÖREV PAYLAŞIMI

Zeynep Kuş, toplu siparişlerin de geldiğini ifade ediyor: “O zaman tüm kadınların en lezzetli yaptıkları ürüne göre bir görev paylaşımı yapıyoruz. Örneğin 2 bin kişilik bir doğum günü siparişi aldık, hepimiz var gücümüzle çalışarak yemekleri yetiştirdik. İstanbul haricinde farklı şehirlerden de ekibe katılmak isteyen çok sayıda kadın oluyor. Bununla ilgili çalışmalara başladık. İlk hedefimiz İzmir ve Ankara’da bu sistemi yaygınlaştırmak.”

HEDEFİM ÜNİVERSİTEDE GASTRONOMİ OKUMAK

- Yeter Kuş, “Ben yıllardır bu sektöre girmek istiyorum ama gerek aile yaşantısı gerek çocukların sorumluluğu beni durduruyordu. Eminim benim gibi çok sayıda kişi vardır diye düşündüm ve çevremdeki herkesle konuşarak hep birlikte daha güçlü olabileceğimizi söyledim. Pek çok kadınla bir araya geldik. Şimdi herkes kendi alın teriyle kendi parasını kazanıyor” diyor. En çok tencere yemeklerinin sevildiğini belirten Yeter Kuş, hiç patlıcan yemeyen insana karnıyarıkla patlıcan sevdirdiğini anlatıyor. Yeter Kuş, bu sene üniversite sınavına girdiğini ve gastronomi bölümünü kazanmayı hedeflediğini de ekliyor: “Alaylı olarak çok iyi şef olunabileceğini düşünüyorum ama kendimi geliştirmek ve girdiğim sektörde bu işin eğitimini almış insanlardan biri olmak istiyorum.”