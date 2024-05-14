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Geleneğiniz batsın: Karnındaki bebeğinden sonra zemzem de öldü

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#Şanlıurfa#Düğün#Zemzem Özdemir
Geleneğiniz batsın: Karnındaki bebeğinden sonra zemzem de öldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 07:00

Şanlıurfa Ceylanpınar’da 6 Mayıs’ta yapılan düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine girmesi sırasında havaya rasgele ateş açıldı. Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir (42) düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı.

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Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen 3 aylık hamile Zemzem Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Özdemir’in karnındaki bebek kurtarılamadı.

5 ÇOCUĞU ÖKSÜZ BIRAKTILAR

Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi Kara’yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bebeğini kaybeden anne için çok üzgün olduklarını ve bir gelenek haline gelen düğünde silahla ateş etmenin pişmanlığını yaşadıklarını söyledi. Mahkemeye sevk edilen Fevzi Kara tutuklanırken, Cuma K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 çocuk annesi Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir haftalık yaşam mücadelesini dün kaybetti.

 

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#Şanlıurfa#Düğün#Zemzem Özdemir

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