Geleneğiniz batsın: Karnındaki bebeğinden sonra zemzem de öldü

Haberin Devamı

Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen 3 aylık hamile Zemzem Özdemir, hastaneye kaldırıldı. Özdemir’in karnındaki bebek kurtarılamadı.

5 ÇOCUĞU ÖKSÜZ BIRAKTILAR

Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi Kara’yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bebeğini kaybeden anne için çok üzgün olduklarını ve bir gelenek haline gelen düğünde silahla ateş etmenin pişmanlığını yaşadıklarını söyledi. Mahkemeye sevk edilen Fevzi Kara tutuklanırken, Cuma K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 çocuk annesi Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir haftalık yaşam mücadelesini dün kaybetti.