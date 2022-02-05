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Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’ne 200 takım katıldı. Kadınlar aldıkları eğitimlerin ardından iklim değişikliğine teknolojik çözümlere odaklandı. Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Turkcell Akademi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun başlattığı projede ilk üçe girenlerin ödüllerini dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan verdi. İklim değişikliğiyle mücadelede kadınların rolüne dikkat çeken Erdoğan özetle şunları söyledi: “İnsanlığın geleceğe adım atabilmesi, iklim değişikliği ile mücadeleyi kazanmamıza bağlı. Kadınlar iklim değişikliği ile mücadelede son derece etkindir.

KADINLAR KARAR VERİCİ OLMALI

Birçok ülkede kadınlar, doğal kaynakları kullanan ve yöneten konumdalar. Tüm dünyada tarım üretiminin neredeyse yüzde 80’i kadınların elinde. O zaman, kadınların karar verici mekanizmalarda yer alması gerekliliği tartışmasız bir gerçektir. Araştırmalar, kadınların karar verici olmasının, doğa dostu sonuçlar ürettiğini söylüyor. ”

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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu da konuşmasında “Kadınların tüm yetkinlikleri ile ekonomik hayata katılımı, daha güçlü bir toplumun inşası için çok önemli” dedi.

İLK ÜÇE GİREN PROJELER

- Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin birincisi 3 kişilik bir ekip olan TeknoTeam oldu. TeknoTeam ekibi, çay atıklarını toplayıp kompozit oluşturarak biyo bazlı plastik üreten teknoloji geliştirdi. Ekip, çay atıklarının geri dönüştürülmesi için paketlerin üzerine en yakın çay atık toplama yerini gösteren karekod sistemi tasarladı.

- Yarışmanın ikincisi olan Mapla projesi ise adını 2019 yılında kurulan Mapla Biotechnology girişiminden alıyor. Projenin sahibi Merve Atalay, kendi girişimi olan şirketi Mapla Biotechnology ile atıklardan doğada çözünebilen biyoplastik ürünler üretmeyi hedefliyor.

- Yapay Zeka Destekli Online Biyogaz İzleme Sistemi projesi CH+.ai de yarışmada üçüncü seçildi. Atık yönetimi ve enerjinin verimli ve yenilenebilir kullanımı alanında sürdürülen projeyle, biyogaz tesislerini online izleyen platform ve erken uyarı veren ve daha verimli çalışan tesisler elde edilmesi, tesislerde sık karşılaşılan verim düşüşleri ve proses arızaların önüne geçilmesi ve hedefleniyor.

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