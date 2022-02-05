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O kahraman Hürriyet’e konuştu: Yine gideceğim

#İlker Özdemir#Yunan Sahil Güvenliği#Balıkçı
O kahraman Hürriyet’e konuştu: Yine gideceğim

Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, Zürafa Kayalıkları’nda Yunan Sahil Güvenliği tarafından taciz edildi. Yunan ekipleri ile girdiği tartışmanın videosu ise onu kahramanlaştırdı. Hüriyet’e konuşan Özdemir, “Zürafa Kayalıkları’na hep gidiyorum, gideceğim de. Yunan askeri beni korkutamaz” dedi.

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Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa Kayalıkları çevresinde olta balıkçılığı yapan 35 yıllık denizci İlker Özdemir (49), 31 Ocak’ta teknesiyle uluslararası sularda balık avlarken Yunan Sahil Güvenliği ile karşı karşıya geldi. Teknenin yanına yaklaşan Yunan ekipleri balık tutan Özdemir’e “Burası Yunan denizi” diyerek uzaklaşmasını istedi. Yunan güvenlik güçlerine ait teknenin tacizlerine direnen Özdemir, bölgeden uzaklaşmayarak ısrarla “Burası uluslararası sular. Cesaretiniz varsa gelin, müdahale edin. Ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz” diyerek tepki gösterdi.

Tartışma anları Özdemir’in oğlu tarafından saniye saniye kameraya alındı. Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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‘BENİ KORKUTAMAZLAR’

‘İlker Reis’ olarak tanınan İlker Özdemir yaşananları Hürriyet’e şöyle anlattı: “31 Ocak tarihinde sabah saatlerinde Gökçeada’dan oğlumla birlikte açıldık. Ben çocukluğumdan beri balıkçılık yapıyorum. 5 çocuğum var. Ailemi bu işle geçindiriyorum. O gün hava şartları güzel olduğu için balığın bol olduğu Zürafa Kayalıkları bölgesine gittim. O bölgenin stratejik bir alan olduğunu biliyorum. Sözünü ettiğim kayalıkların üzerinde bir Yunan çakar feneri var. Ancak bölge uluslararası sularda kalıyor. Zürafa Kayalıkları’nın dibinde avlanırken sabah 10 gibi Yunan botu geldi. Bölgeyi terk etmemizi, Yunan sularında olduğumuzu söyledi. O bölgeyi çok iyi tanıyorum. Uluslararası sular olduğunu çok net biliyorum. Beni batırmakla tehdit etiler, geri itmeye çalıştılar. Ben de onlara tepki gösterdim. Bizi bağlama konumuna aldılar. Etrafımızda dönmeye başladılar. Tek başınaydım. Oğlum görüntüyü çekti. Sonrasında bizim tepkimizin şiddeti artınca gittiler. Biz sonrasında aynı yerde 3 saat kadar balık tuttuk. Tekrar limanımıza geldik. Bereketli bir av oldu. Bu olaylara çok maruz kalıyoruz. Çok zorda kalınca Türk Sahil Güvenliği’ni arıyoruz. Hemen geliyorlar. Yunanlılar daha önce de silah sıkmışlardı. Bizim sahil güvenliği aradık, 5 dakika içinde geldiler. Onlar da hemen kaçtı. Bu davranışları beni korkutamaz. Her zaman o bölgeye gidip balık tutacağım.” 

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37 BİN TAKİPÇİSİ VAR

İlker Özdemir’in balıkçılık videolarını paylaştığı İlker Reis isimli YouTube kanalının izleyicisi, Yunan Sahil Güvenlik ekipleriyle yaşadığı tartışmanın ardından katlanarak arttı. İlker Özdemir’in şu an 37 bin 100 takipçisi bulunuyor. İlker Özdemir kendi adıyla açtığı Instagram profilinden de balıkçılıkla ilgili fotoğraflar ve görüntüler paylaşıyor.

 

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#İlker Özdemir#Yunan Sahil Güvenliği#Balıkçı

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