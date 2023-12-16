Geçmeyen hastalığın nedeni grip-covid kokteyli

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastanelerde yoğunluk başladı. Üst solunum yolu hastalıklarında patlama var. Üstelik vakalar ağır geçiyor ve uzun sürüyor. Gribin yanı sıra COVID-19 ve Avrupa’yı alarma geçiren mikoplazma pnömonisi (bir çeşit zatürre) hem vakaları hem de hastalık süresini arttırdı.

Yaşanan bu vakaları uzmanlara sorduk. İşte yanıtları...

ARKA ARKAYA FARKLI VİRÜSLER

Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği):

Kış sezonunun başlaması ile birlikte mevsimsel grip vakalarında artış görüyoruz. Bu sene karışık bir etken ile karşı karşıyayız. Hem COVID-19 hem influenza hem de domuz gribi var. Ancak bunların yanı sıra çocuklardan geçen üst solunum yolu enfeksiyonları ile yine Çin’den bildirilen ve Avrupa’da da artmaya başlayan mikoplazma pnömonisi (bir çeşit zatürre) vakaları da görüyoruz. Geçmiş yıllarda COVID-19’a bağlı çok önlem aldık ve bu nedenle diğer enfeksiyonlara karşı antikorumuz kalmadı, bağışıklık kazanmadık. O nedenle tüm toplum özellikle de erişkinler viral enfeksiyonlara karşı çok hassas ve antikor oluşmadığı için herkes enfeksiyonu geçirebiliyor. Genel anlamda erişkinlerde ciddi bir salgın ile karşı karşıya değiliz. Ancak 2-3 kere hasta olan ve “Hastalığım geçmiyor” diye gelenler oluyor. Bunlar aslında farklı ajanlar nedeniyle arka arkaya enfeksiyonları geçiriyor. Onun dışında çocuklarda mikoplazma enfeksiyonu olarak oldukça artmaya başladı. Avrupa’da da Danimarka ve Fransa alarm veriyor. Burada 40 yaşaltı genç erişkinler daha risk altında. Bu da grip şeklinde başlayıp zatürreye dönüşebiliyor. O nedenle geçmeyen enfeksiyonlarda mutlaka bir hekime başvurmakta yarar var.

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YÜZDE 15 İNFLUENZA YÜZDE 15 COVID-19

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul (Enfeksiyon hastalıkları uzmanı):

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İnfluenza dediğimiz grip eylül ayı ile başlar ve mart sonuna kadar devam eder. Yılda 2 defa ekim-kasım ayları ile şubat-mart arasında atak yapar. Domuz gribi dediğimiz virüs de bir influenza virüsü ancak alt tür olarak farklı. Vakaların yüzde 15’i influenza, yüzde 15’i COVID-19, kalanı ise diğer solunum yolu enfeksiyonları. Gribin geçtiğimiz yıllara göre ağır geçiyormuş gibi olmasının sebebi ise 2 yıl boyunca insanların eve kapanıp bu virüslerden uzak durması. Tekrar toplumda kaynaşma başladığı için hastaların sayısı arttı. Özellikle 65 yaş üstü ve ek hastalığı olanlarda influenza ve COVID-19 sonrası zatürre görülme riski artıyor. Yakın zamanda bir hastam influenza sonrası zatürre oldu ve neredeyse kaybetme noktasına geldik. Ancak erişkin, ek hastalığı olmayan bireyler için artan bir risk söz konusu değil.

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ATEŞ VE ÖKSÜRÜK UZUN SÜRÜYOR

Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu (Enfeksiyon hastalıkları uzmanı):

Bu dönemde genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış söz konusu ama bu beklenen bir artış. Özellikle influenza yani grip, COVID-19 ve diğer virüsleri birlikte görüyoruz. Bu 3 tabloya baktığımızda influenza diğerlerine göre daha yüksek ateşle seyrediyor ve öksürük daha uzun sürüyor, şiddetli vücut ağrıları oluyor. Ancak sağlıklı erişkinlerde daha rahat atlatılabiliyor. İnfluenzanın diğer bir farkı erken başlandığı takdirde etkili ilaç tedavisi var. Bir diğeri COVID-19 ancak o şu anda pandeminin başı gibi ağır seyretmiyor ve zatürreye çok fazla neden olmuyor.

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