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'Gebelerin hastalığa yakalanmasında artış yaşanıyor'

#Bilim Kurulu#Koronavirüs#Fahrettin Koca
Gebelerin hastalığa yakalanmasında artış yaşanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada özetle şunları belirtti:

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(ANKARA)

SINIRLARA YAKLAŞIYOR

“Son 3 haftayı içine alan dönemde artan hareketlilik ile birlikte vaka sayılarında yaşanan artış, kontrolü güç sınırlara yaklaşıyor. Kayıplarımız benzer şekilde yüksek seyrediyor. Salgın aşı ile engellenebilir. Ancak aşıların etkisini güçlü şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde toplumun büyük bölümünü aşılayamazsak, aşılanmasının üzerinden uzunca süre geçen vatandaşlarımız tekrar tehdide açık hale gelebilir.

ÖZEL ÇALIŞMA

Aşılanmayanlar arasında virüs dolaşımda kaldıkça kısır bir döngü ile karşılaşmamız kaçınılmaz. Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış, aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.

ENDİŞEYE MAHAL YOK

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Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül’den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Alarm veren bir durum olmadığını görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim.”

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#Bilim Kurulu#Koronavirüs#Fahrettin Koca