Gazze'den Türkiye'ye getirilen acılı baba yaşadıklarını anlattı: 'Oğlun şehit' dediler, nefes aldığını söyledim

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye bomba yağdırıyor. Gazze'de yaralanan çocuklar için harekete geçen Türkiye, bugüne kadar çok sayıda çocuğu tedavi için Ankara'da hastanelere yerleştirdi.

Tedavi edilmek üzere Gazze'den getirilen çocuklardan birisinin babası, uçak Ankara'ya indiğinde secde etti. Gazzeli baba Muhammed El Nemnem, yaşadıklarını anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gazzeli baba, hayatını kaybettiği sanılan evladıyla birlikte Türkiye’de. Gazze’de imkânsız hale gelen sağlık hizmetlerini, Ankara Şehir Hastanesinde kavuştukları şartları ve oğlunun durumunu anlatıyor, Sn. Cumhurbaşkanımıza ve milletimize minnettarlığını, ülkemize gelmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ediyor. Oğluna ve kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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"UÇAK İNER İNMEZ ŞÜKÜR SECDESİ YAPTIM"

Bakan Koca'nın paylaştığı görüntülerde baba Muhammed El Nemnem "Savaş ilk başladığında ben evdeydim. İsrail sahile bomba attı. Doktor bana dedi ki senin oğlun şehit olmuş. Son dakika boğazına baktığımda oğlumun nefes aldığını söyledim. Sonra doktor çağırdım. Benim oğlum nefes alıyor, ambulansa alın hastaneye götürün. Sonra bir haber geldi. Türkiye'ye gideceksiniz. Türkiye'de daha iyi bir tedavi olacağımızı söylediler. El-Ariş'ten itibarne geçişlerimizde hep yardımcı oldular, önemsediler. Çok iyi ilgilendiler. Türkiye'ye iner inmez hemen şükür secdesi yaptım. Eşim, çocuklarım, tüm ailem ve Gazze için dua ettim" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

El Nemnem, "Ankara Şehir Hastanesi'ne kapıdan girdikten sonra doktorlar, hemşireler, personeller hepsi çok iyi karşıladılar. Bu hastanede çocuğum için çok ilgilendiler. Üç-dört gündür çocuğuma çok iyi tedavi uyguluyorlar. Ülkemizden çıkıp başka bir ülkeye girmiş gibi hissetmiyoruz. Türkiye bizim ikinci ülkemiz. Yardım için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. Dilerim desteklerini devam ettirirler ve yanımızda olurlar. Çünkü Türkiye her zaman siyasi olarak çok güçlüdür. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve tüm Türk halkına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.