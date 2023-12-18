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Bakan Koca'dan Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklama

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#Bakan Koca#Gazze#Hasta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 15:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır’dan ülkemize tahliye ediliyor" açıklamasında bulundu.

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Bakan Koca, paylaşımında, "Gazzeli 102 hasta ve yaralı daha tedavileri için 105 refakatçiyle bugün Mısır’dan ülkemize tahliye ediliyor. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hazırlıklar tamamlandı. Türkiye yaraları sarmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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#Bakan Koca#Gazze#Hasta

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