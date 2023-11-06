Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz bırakmayacağız

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ÇITAYI EN TEPEYE ÇIKARTIYORUZ

“Ağrı Dağı’nın haşmetli gölgesinden İç Anadolu’nun bozkırlarına, Ege’nin bereketli ovalarından Güneydoğu Anadolu’nun kadim topraklarına kadar her yerde insanımız aynı duygu ile hayatına sarılıyor. Tek başına bu başarının gururu bile bize yeter. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çıtayı en tepeye çıkartıyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda ülkemizde hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarının her biri işte bugünler içindi. Asırlar sonra milletimiz yeniden dünyada hak ettiği yeri alabileceği yeri hissediyor, görüyor, biliyor. Bu bakımdan eskisinden daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz, mücadele etmemiz gereken bir döneme giriyoruz.

ATEŞ ÇEMBERİNİN ORTASINDAYIZ

Ülkemizin içinde bulunduğu çevre başta olmak üzere dünyada yaşananları, olup bitenleri görüyorsunuz. Adeta bir ateş çemberinin ortasındayız. Hamdolsun bu ateşin ülkemize zarar vermesini engelleyecek güce de, imkâna da, dirayete de, tecrübeye de sahibiz. Karadeniz’de barış gelecekse emin olun bizimle gelecek. Suriye ve Irak sınırlarımızın bu ülkelerdeki kardeşlerimizin istikrarıyla güvende kalmasını biz sağlayacağız. Balkanlar’da, Kafkaslar’da huzur ve güvenin kalıcı şekilde tesisini biz tesis edeceğiz. Kuzey Afrika’dan Güney Asya’ya dostlarımızın ve kardeşlerimizin yaşadığı her yerde kalplerin ve gözlerin aradığı o beklenen biz olacağız.





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ZULÜMDEN KURTARILMASI BOYNUMUZUN BORCUDUR

Filistinli kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtarılması, Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamların durdurulması da bizim boynumuzun borcudur. Filistin topraklarının dört bir yanında çocukları, anneleri, masumları öldüren katillerin, mazlumların malını çalan hırsızların yakasına yapışmak bizim insani vazifemizdir. Bu ahlaksız, vicdansız, alçakça katliamı yapanları destekleyenlerin yüzlerine gördüğümüz her yerde suçlarını haykırmak da tarihe karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.

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GÖRÜNENDEN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPIYORUZ

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı içinde barındıran Kudüs’ü Şerif’in ve diğer inançların da haklarını gözetecek şekilde mahremiyetini korumak, onların mahremiyetini korumak manevi görevlerimiz arasındadır. Biz Filistin meselesinde Gazze’de yaşananlar konusunda gözükenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz. Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Gençler, içimizdeki kimi gafiller bilmese de Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz bunu çok iyi biliyor. Elbette üzerimize düşeni yaparken ayaklarımızı yerden kesmiyoruz.”

CHP YORUMU: AL BİRİNİ VUR DİĞERİNE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’deki lider değişimini şöyle değerlendirdi: “Ana muhalefetin kongresi vardı. Bay bay Kemal, kime bay bay dedi? Edirne’deki terörist başı Demirtaş’a ‘bay bay’ dedi. Kavala’ya ‘bay bay’ dedi. Peki, kongreyi kazanan zat, o kime selam verdi? O da aynen Selahattin Demirtaş’a, Kavala’ya selam verdi. Al birini vur diğerine. Bunların birbirinden farkı yok. Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. Zannettiler ki, terör örgütlerini yanımıza alırsak biz bu ülkede seçim kazanırız. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin.”

RİZE’DEN BAŞLADIK TÜM DÜNYAYI KUCAKLADIK

Erdoğan memleketi Rize’deki açılış töreninde “Ömrünü davasına, ülkesine, milletine ve elbette hemşerilerine hizmet yoluna adamış bir kardeşinizim” dedi:





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“20’li yaşlarımda milletime siyaset yoluyla hizmet etmek için gençlik kollarında görev üstlendim. 30 yaşında Beyoğlu ilçe başkanı ve belediye başkanı olarak İstanbul’un doğup büyüdüğüm yerinde hizmete talip oldum. 40 yaşında büyükşehir belediye başkanı seçilerek, İstanbul’un makus talihini yenecek, eser ve hizmetleri şehrimize kazandırma fırsatı bulduk. Çöp, çukur, çamur içindeki İstanbulumuzu, çöpten, çukurdan, çamurdan kurtararak hamdolsun bugünkü İstanbul’un temellerini attık. 50 yaşında başbakan olarak ülkeme hizmete hizmet ediyordum.

MÜCADELEMİ SÜRDÜRÜYORUM

60 yaşında milletimin takdiri ile seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olma şerefine eriştim. 70 yaşına merdiven dayadığım bugün mayasını Rize’den aldığım bir aşkla, şevkle, azimle, tecrübeyle ülkeme ve milletime hizmet mücadelemi sürdürüyorum. Neredeyse yarım asırı bulan yolculuğumun her safhasında Allah’tan başka güvenecek dal, milletimden başka yaslanacak gövde aramadım.

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BU HİKÂYEYİ HEP BERABER YAZDIK

Rize’de başlayıp İstanbul’da dal budak salan, ardından Türkiye’nin 81 vilayetine uzanan, orandan Balkanlar’a, Kafkasyalar’a dost ve kardeş coğrafyalara yayılan, nihayetinde tüm dünyayı kucaklayan bir serencamın hikâyesini hep beraber yazdık. Aldığım rakama göre şu anda karşımda 40 bin kişi var. Halkımla beraber, hemşerilerimle beraber ve bu kentsel dönüşümü yaptığımız Rize merkezdeki bu güzellik ayrı bir gurur veriyor bana.“

TÜRKİYE BAMBAŞKA OLACAK

Siyasi, ekonomik ve askeri olarak henüz sonuçlandıramadığımız çalışmalarımız şüphesiz var” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Kimi alanlarda üç-beş yıllık, kimi alanlarda beş-on yıllık vakit gerektiren projelerimizi tamamladığımızda Türkiye bambaşka bir seviyeye yükselecek. Terör örgütlerinin üzerimize salınmasında, darbe girişimlerine, ekonomik sabotajlardan, siyasi çelmelere kadar yaşadıklarımızın gerisinde işte bu tablonun önünü kesme çabası var. Ama başaramayacaklar. Milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde bir kez daha bu kararlılığını haykırdı. Millet her iki seçimde de kazanımlarına sahip çıkma noktasında çok güçlü bir irade gösterdi. Terör örgütlerinden medet umanlara emperyalist güçlere selam çakarak iktidar hayali görenlere milletimiz sandıkta çok esaslı bir ders verdi.