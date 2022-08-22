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Gaziantep'te korkunç kazada can kaybı 16'ya yükseldi

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#Gaziantep#Kaza#Otobüs
Gaziantepte korkunç kazada can kaybı 16ya yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 23:21

Gaziantep’te, geçen cumartesi günü meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralılardan Umut Ertek (23) yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir otomobilin dere yatağına düştüğü kazaya müdahale etmek için olay yerine giden ambulans, itfaiye ve İhlas Haber Ajansı'nın canlı yayın aracına devrilerek kayan yolcu otobüsü çarpmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" demişti. Kontrolünü kaybederek devrilen otobüsün şoförü ise tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı. Kazada 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye personeli, 2 ajans muhabiri ve 7 yolcu olmak üzere 15 kişi hayatını yitirmiş, 31 kişi yaralanmıştı.

Ancak kazada ağır yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralılardan Umut Ertek (23) yaşamını yitirdi. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. 

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KARDEŞİ DE KAZADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kazada aynı aileden 12 yaşındaki Muhammed Ertek de hayatını kaybetmişti. Umut Ertek’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır’a gönderildi.

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#Gaziantep#Kaza#Otobüs

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