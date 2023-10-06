Gaziantep'te katliam gibi kaza! Freni patlayan kamyon 3 araca çarptı: 5 can kaybı, 17 yaralı

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Korkunç kaza, saat 16.30 sıralarında Gaziantep-Nurdağı yolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 2 minibüs ve 1 otomobile çarptı.

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

VALİ ÇEBER: GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber de sosyal medya hesabından açıklama yaparak olay yerinde gerekli önlemlerin alındığını duyurdu. Vali Çeber, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nurdağı İlçemizin Sakçagözü Mahallesi'nde D 400 Karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patlayarak 3 araca çarpması sonucu maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜLER







