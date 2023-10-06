Ä°ÅŸe aldÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±raÄŸÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce ÅŸok oldu KuafÃ¶rdeki dehÅŸet kamerada

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Olay, 4 Ekim'de, MuratpaÅŸa ilÃ§esi TahÄ±lpazarÄ± BulvarÄ±'ndaki erkek kuafÃ¶rÃ¼nde meydana geldi. Mehmet YiÄŸit, 2 yÄ±l Ã¶nce sahiplenip, 'Ã‡akÄ±l' adÄ±nÄ± verdiÄŸi kediyi, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kuafÃ¶r salonunda beslemeye baÅŸladÄ±.

GÃ¼n iÃ§inde hareketli ve sevecen tavÄ±rlar sergileyen Ã‡akÄ±l'Ä±n 1 haftadÄ±r sÃ¼rekli yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde aksamalar olduÄŸunu gÃ¶ren YiÄŸit, kediyi veterinere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Muayenede kedinin sol arka patisinde tÄ±rnak kÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸu belirlenip, tedaviye baÅŸlandÄ±.

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KEDÄ°YE ÅžÄ°DDET KAMERADA

AkÅŸama kadar kedisini hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ± halde duruma anlam veremeyen Mehmet YiÄŸit, kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ± incelediÄŸinde, Ã‡Ä±raklÄ±k Meslek Okulu Ã¶ÄŸrencisi olan ve kuafÃ¶rde meslek edinmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan M.A.'nÄ±n kediye iÅŸkenceye varacak davranÄ±ÅŸlarda bulunduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼.

YiÄŸit, kuafÃ¶rde kimsenin olmadÄ±ÄŸÄ± saatlerde M.A.'nÄ±n kediyi ense kÄ±smÄ±ndan tutup arka odaya gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve defalarca tekmelediÄŸini, duvara vurduÄŸunu ve yere yatÄ±rÄ±p baÅŸÄ±na bastÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. 5 dakika 22 saniyelik gÃ¼venlik kamerasÄ± kaydÄ±nda M.A.'nÄ±n, defalarca kaÃ§an kediyi tekrar yakalayÄ±p arka odaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼p darbettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

M.A., aralÄ±klarla sÃ¼ren olayda, 10'dan fazla kez duvara ve yere fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± kediye 50 kez tekme attÄ±. Åžiddet olayÄ± aynÄ± kuafÃ¶rde Ã§alÄ±ÅŸan baÅŸka Ã§Ä±raÄŸÄ±n dÃ¼kkana gelmesiyle sona erdi.Â

'BU CANÄ°LÄ°K'

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GÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri izledikten sonra durumu polise bildiren Mehmet YiÄŸit, M.A.'dan ÅŸikayetÃ§i oldu. M.A.'ya kediye neden ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu anlatan YiÄŸit, "ÅžÃ¼pheleniyordum zaten.

Normal zamanlarda kedi, M.A.'yÄ± gÃ¶rÃ¼nce kaÃ§maya baÅŸlÄ±yordu. SÃ¼rekli darbediyormuÅŸ demek ki. GÃ¶rÃ¼nce elim ayaÄŸÄ±m titredi. Bu benim Ã§ocuÄŸum. Bir anne baba Ã§ocuÄŸuyla ilgili ne hissederse aynÄ±sÄ±nÄ± hissettim. Bu canilik. Neden yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum ve bana kendisini tÄ±rmaladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. HiÃ§ kimseyi tÄ±rmalamadÄ± bugÃ¼ne kadar" diye konuÅŸtu.Â







