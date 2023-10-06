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Hatay'da feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

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#Hatay#Arsuz#Trafik Kazası
Hatayda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 17:01

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Derviş A. (36) yönetimindeki 31 FB 521 plakalı otomobil, İskenderun-Arsuz çevre yolu Nardüzü Mahallesi'nde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, İbrahim B. (33) idaresindeki 31 YS 885 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Hatayda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler Derviş A. ve İbrahim B. olay yerinde, otomobilde bulunan Feride T. (60) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatayda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

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Kazada yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Aylin A.'nın (29) ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hatayda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

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#Hatay#Arsuz#Trafik Kazası

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