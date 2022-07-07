Gaziantep'te bir kişi cami kapısını benzin dökerek ateşe verdi! Valilik'ten açıklama

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15 Temmuz Mahallesi'ndeki Ökkeş Eruslu Camisi'nin kapısına benzin döküp, ateşe verildiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Polis de şüphelinin E.A. olduğunu tespit ederek yakaladı. Emniyete götürülen E.A.'nın, 'kasten yaralama', 'basit yaralama' ve 'halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak' suçlarından 3 kaydı olduğu belirlendi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada da "15 Temmuz Mahallesi Ökkeş Eruslu Camisi'nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine emniyet ekiplerimiz belirtilen adrese gitmiş ve E.A. (50) isimli şahsın caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A.'nın kasten yaralama-basit yaralama ve halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçundan 3 ayrı suç kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir" denildi.

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Öte yandan camiye elinde benzin dolu şişeyle gelen E.A.’nın caminin kapısına benzin dökerek yakmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.