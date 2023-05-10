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Gaziantep'te AK Parti ve CHP'liler arasında kavga: 4 yaralı, 1 gözaltı

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#CHP#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Gaziantepte AK Parti ve CHPliler arasında kavga: 4 yaralı, 1 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 00:15

Gaziantep’te bir AVM önünde ayrı ayrı stant açarak seçim çalışmaları yürüten AK Parti ve CHP'li gençler arasında kavga çıktı. Kavgada 4 kişi hafif yaralanırken, havaya ateş açan CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Bulvarı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. AK Parti ve CHP'nin seçim stantlarının bulunduğu bölgede partili iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve taşların kullanıldığı kavgada 4 kişi hafif yaralandı. Kavganın büyümesi üzerine CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar havaya ateş açtı. 

Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaralanan 4 kişiyi hastaneye götürdü. Hastanenin acil servisine kaldırılan 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Havaya ateş açan Ersin Atar’ın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

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Gaziantepte AK Parti ve CHPliler arasında kavga: 4 yaralı, 1 gözaltı

CUMHURBAŞKANI YARALILARI ARADI 

Yaralanan partilileri ziyaret eden eski Adalet Bakanı ve Gaziantep AK Parti milletvekili Adayı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştu. Cep telefonundan gençlere seslenen Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu sırada Abdülhamit Gül’ün gözyaşlarına hakim olmadığı görüldü. 

Gaziantepte AK Parti ve CHPliler arasında kavga: 4 yaralı, 1 gözaltı

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Eski Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Gaziantep'imizde gençlik kollarımıza farklı siyasi parti mensuplarınca gerçekleşen saldırıyı kınıyorum. Ne olursa olsun bizim yolumuz sevgiden, hoşgörüden geçer. Bu düsturla seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gençlerimize de yakışan olgunlukla süreci tamamlamalarını rica ediyorum. Seçimin bir demokrasi şöleni olduğuna inanıyoruz.
Milletimiz gereken cevabı sandıkta verecektir."

CHP’DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI 

CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar ise sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, gençlik teşkilatında görevli bazı partililerin yaralı olduğunu ve tedavi altına alındığını söyledi. Uçar, "Daha önce Balıklı Meydanında 3 kez saldırmışlar ancak bizim gençlerimizin sakinliği nedeniyle olaylar büyümemişti. Son olarak yaşanan bu olaylarda yaralanan gençlerimize acil şifalar diliyor, tüm Gaziantep kamuoyunu sağduyuya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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#CHP#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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