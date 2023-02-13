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Gaziantep'te 3 bin kişilik 'Kalyon Konteyner Kent' kuruluyor

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#Deprem#Kalyon Holding#Konteyner
Gaziantepte 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent kuruluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 17:03

Gaziantep'in İslahiye ilçesine Kalyon Holding tarafından depremzedeler için 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent kuruluyor. Çalışmaları inceleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Barınma ile ilgili talepler ön plana çıkmaktadır. Bunların bir kısmı çadırlar vasıtasıyla olacak. Nispeten daha kalıcı şeyler yapmak gerekiyor" dedi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise "Önümüzdeki pazartesi günü inşallah 3 bin kişiyi buraya yerleştireceğiz" diye konuştu.

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Kalyon Holding, Gaziantep'in İslâhiye ilçesine depremzedeler için 3 bin kişilik konteyner kent kurmak için harekete geçti. Kalyon Konteyner Kent'te 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, çamaşırhane, yemekhane, kreş ve mescit ile birlikte idari ofisler ve saatte bin adet ekmek üretme kapasiteli bir fırın da hazır olacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop konteyner kentteki çalışmaları inceledi. Şentop'a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, 24. ve 27. Dönem Ak Parti Gaziantep Milletvekili, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, TBMM Dış İşleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak eşlik etti. İncelemede Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murathan Kalyoncu ile Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu da yer aldı.

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Gaziantepte 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent kuruluyor

"BARINMA İLE İLGİLİ TALEPLER ÖN PLANA ÇIKMAKTADIR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Barınma ile ilgili talepler ön plana çıkmaktadır. Bunların bir kısmı çadırlar vasıtasıyla olacak. Nispeten daha kalıcı şeyler yapmak gerekiyor. Burada Kalyon Vakfı tarafından Cemal Kalyoncu bey öncülüğünde 3 bin vatandaşımızın barınabileceği konteyner alanı inşa ediyor. Burada hem yeme içme mutfak ihtiyaçlarının olduğu bir alan. AFAD ile koordineli olarak bu bölgeye, buradaki felaketle muhatap olmuş vatandaşlarımıza buradaki ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda destek vermesi gerekir" dedi.

Gaziantepte 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent kuruluyor

"ÇALIŞMA MASASI, Wİ-Fİ, BANYO"

Kalyon konteyner Kent'in özelliklerini anlatan Kalyon Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ise, "İzmit depremini yaşadım. Vatandaşımızın sokakta kalmaması için ne yapabiliriz diye düşündük. Acil konteynerleri hazırladık, hepsini buraya getirdik. Bu bölgeye 3 bin kişinin yaşayabileceği şekilde çalışmalara başladık. Önümüzdeki pazartesi günü inşallah 3 bin kişiyi buraya yerleştireceğiz. Her türlü için ihtiyaç giderilecek. Kişisel bakım ihtiyaçları da içeride olacak. AFAD ve devletimiz kimlerin yerleştirileceğine karar verecektir. Onların bize verdiği listeye göre planlanacak. 18 metrekarelik bir oda, 6 kişinin kalabileceği yataklar, çalışma masası, elektrikli soba var. Her 8 konteynerin arasında 8 kişilik banyo ve tuvalet olacak. Wi-Fi için de çalışmalar devam ediyor" dedi.

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Gaziantepte 3 bin kişilik Kalyon Konteyner Kent kuruluyor

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#Deprem#Kalyon Holding#Konteyner

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