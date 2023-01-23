Gazeteci Orhan Erinç 87 yaşında hayatını kaybetti

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı, Cumhuriyet Gazetesi önceki genel yayın yönetmenlerinden Orhan Erinç 87 yaşındaydı.

2009 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Basın Şeref Kartı sahibi Orhan Erinç'in dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Erinç, Cumhuriyet davası kapsamında yargılanmıştı.

ORHAN ERİNÇ KİMDİR?

4 Ocak 1936'da Balıkesir'de doğdu. Özel Gazetecilik Okulu'nu bitirdi. Son Posta (1957-1962), Yeni Sabah (1962-1963), Cumhuriyet (1963-1981) gazetelerinde muhabir, istihbarat şefi, sekreter ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Kısa bir süre Gece Postası gazetesinde (1962) genel yayın müdürlüğü görevinde bulundu. Hürriyet gazetesinde (1981-1984) köşe yazarı olarak görev aldı. Türk Haberler Ajansı'nda (1984-1985) genel yayın müdürlüğü, Güneş Gazetesi'nde (1987-1990) dizi yazılar ve araştırma müdürlüğü yaptı.

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1960-1990 yılları arasında TGC'nin yayımladığı İstanbul Bayram Gazetesi'nde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak görev aldı. 15 Şubat 1993'de Genel Yayın Danışmanı olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne döndü. 3 Eylül 1994'de Genel Yayın Yönetmeliği'ne getirildi. 4 Ocak 2001'de köşe yazarı olarak görev yapmaya başladı.6 Temmuz 2010'da Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na seçildi ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahipliği 'ne getirildi.8 Eylül 2018 itibariyle Cumhuriyet gazetesiyle ilişkisi kalmadı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) üç dönem, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda da iki dönemde başkanlık yaptı. Cevat Fehmi Başkut ve Nail Güreli'nin ardından iki kuruluşta da başkanlık yapan üçüncü gazeteci oldu. Cumhuriyet Gazetesi'nde Ekim 1963 ile Eylül 2018 arasındaki iki dönemde toplam 43 yıl muhabir, istihbarat şefi, editör, yazı işleri müdürü, genel yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni, yazar ve imtiyaz sahibi olarak görev yapan ilk çalışan oldu.