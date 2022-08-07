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Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! Cemal Enginyurt'un koruması tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Latif Şimşek#Cemal Enginyurt#Koruma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 21:34

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının saldırısına uğrayan gazeteci Latif Şimşek, yaşadıklarını bir kez de CNN Türk ekranlarında anlattı. Enginyurt'un tansiyonu yükselttiğini ve belki de saldırıyı önceden planladığını belirten Şimşek, "Yapılan hareketin hukukta bir karşılığı olacak" ifadesini kullandı. Öte yandan Enginyurt'un koruması olduğu öne sürülen ve Şimşek'i darp eden şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt'la ilgili soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceğini bildirdi.

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu. Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimatı vermişti. Gün içinde şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.

Gazeteci Latif Şimşeki darp etmişti Cemal Enginyurtun koruması tutuklandı


LATİF ŞİMŞEK SALDIRI ANINI CNN TÜRK'TE ANLATTI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında saldırısı uğrayan gazeteci Gazeteci Latif Şimşek CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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25 yıldır tanıştığımız siyasetçiyle yaşadık bu olayı. Kısaca olayın nasıl gerçekleştiğini anlatayım. Programın ilk reklam arasından sonra konu Türkiye'deki yargı sistemine getirildi ve bana göre de haksızlık yapıldı. Ben yargının da zaman zaman hatalı kararlar vermiş olabileceğini ama tümden yargı sistemini itibarsızlaştırmanın doğru olamayacağını söyledim. O sırada Cemal Enginyurt yüksek sesle birtakım sözler söyledi. Tabii bana hitaben sergilediği için ben de aynı sertlikle cevap verdim. Benim sözlerimde ne bir hakaret ne küfür asla yok. Karşılıklı ses yükselmesinden sonra Cemal Enginyurt şiddetle oturduğu yerden kalktı. Burun buruna geldik orada. Orada tabii herhangi bir müdahalede bulunmadı tekrar yerine gitti.

Gazeteci Latif Şimşeki darp etmişti Cemal Enginyurtun koruması tutuklandı


ENGİNYURT'UN İŞARETİYLE SALDIRMIŞ OLABİLİR

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Daha sonra yayına ara verildi. Yayına ara verilince stüdyo bir anda karıştı. O arada Cemal Enginyurt'un adamları girmişler stüdyoya. Ben Cemal Enginyurt ile tartışırken biri beni sandalyeye oturtturdu. Sonra Cemal Enginyurt üzerime gelmeye başlayınca tekrar ayağa kalktım. O sırada arkamdan yumruk geldi, döndüğüm anda da kendimi korumak için kolumu kaldırdım. Sanıyorum sonrasında bir kez daha vurduğu görülüyor görüntülerde. Cemal Enginyurt'un işaretiyle saldırmış olabileceğini düşünüyorum ben.

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POLİSİ ARADIĞIMI GÖRÜNCE STÜDYODAN KAÇTILAR

Tansiyonu yükselten Cemal Enginyurt'un kendisi. Birden bire bağırmaya, çağırmaya başladı. Belki de daha önceden planlanmıştı bu, tartışma sonunda korumaları girdi ve bu olayı gerçekleştirdi. Sonrasında çıktım ben polisi aradım. Benim polisi aradığımı görünce televizyon binasından koşarak çıktılar. Oradan hastaneye gittik, darp raporu aldık. Emniyet müdürlüğüne giderek şikayetçi oldum.

BU HAREKETİN HUKUKTA BİR KARŞILIĞI OLACAK

Hiçbir şekilde benden özür dileme gibi bir girişimde bulunmadı. Yapılan hareketin özürde karşılığı yok, hukukta karşılığı olacak. Bir siyasetçiden beklemezsiniz ama Cemal Enginyurt bir siyasetçi midir? Kamuoyunun takdirine bırakmak gerekir.

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#Latif Şimşek#Cemal Enginyurt#Koruma

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