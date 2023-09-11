G20’de Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar... Sisi’yle ilk resmi görüşme

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Görüşmede, Türkiye- Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı.

Erdoğan daha sonra Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşürken Türkiye- Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

İLK TOKALAŞMA KATAR’DAYDI

Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi. Bu, Türkiye-Mısır ilişkilerinin sekteye uğramasından sonra, iki liderin Kasım 2022’de Katar’daki Dünya Kupası açılışında tokalaşmasının ardından yaptığı ilk resmi görüşme oldu. Erdoğan, daha sonra Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği için atılacak adımlar ile bölgesel ve küresel meseleleri konuştu. Erdoğan daha sonra zirvenin ev sahibi Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

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AB Konseyi Başkanı Charles MichelSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selmanİlham Aliyev