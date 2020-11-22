G-20 Zirvesi’nde liderlere seslendi: Türkiye’nin üreteceği aşı tüm insanlığın olacak

Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla, Suudi Arabistan’ın dönem başkanlığındaki G-20 Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere seslenerek koronavirüs salgınının tüm insanlığı tehdit etmeyi sürdürdüğünü, aynı gemide yer alanların kaderinin de ortak olduğunu belirtti. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere maalesef iyi bir imtihan veremedi. Salgınla mücadelede özellikle ekonomik bakımdan güçsüz ülkeler adeta kaderlerine terk edildi. Türkiye olarak 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık. Bugüne kadar G-20 üyesi 15 ülkeye hibe yardımı ve ülkemizden satın alma ve ihracat izinlerini de karşıladık.

İNSANLIĞIN ORTAK MALI OLMALI

Almanya’daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ediyoruz. Geliştirilen aşılar mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine, insanlığın ortak malı olacak şekilde kullanıma sunulmalıdır. Bu çerçevede G-20 platformu, aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de birinde insan deneylerine başladığımız toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye’nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.”