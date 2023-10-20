×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Fulya Öztürk nasıl tehdit edildiğini anlattı: Ellerinde fotoğrafımı gördüm

Güncelleme Tarihi:

#CNN TÜRK#Fulya Öztürk#İsrail
Fulya Öztürk nasıl tehdit edildiğini anlattı: Ellerinde fotoğrafımı gördüm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 15:10

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip etmek ve son gelişmeleri aktarmak için bulunduğu İsrail'de telefonla tehdit edilmişti. Fulya Öztürk, ülkeye dönerek CNN TÜRK stüdyolarında süreci anlatarak, "İsrailliler benim yanımdan geçerken, direksiyon başında bir anda bana döndüler. Benim fotoğrafımı gösterdi. Ben hemen eğildim. Araç geldi arkamızda durdu. Ben o fotoğrafı elinde gördüm" diye konuştu.

Haberin Devamı

İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı yerinde takip eden CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman, telefonla tehdit edildi.

İstanbul'a dönen CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, canlı yayında tehdit telefonunun arka planını anlattı. Fulya Öztürk, "Aslında Halil ile biz hiç dönmek istemedik ama mecbur kaldık. Geçen hafta biz Mescid'i Aksa'da yaşananları ilk defa ekrana getiren kanal biz olduk. İsrail polisinin saldırı anı sadece CNN TÜRK'teydi. Ne olduysa bu yayından sonra oldu. Ben açıkçası ilk defa dün tehdit almadım. Bunu herkesten sakladım." dedi.

Haberin Devamı

"FOTOĞRAFLARIM YAYINLANDI"

"O cumadan sonra bazı İsrail Telegram kanallarında benim fotoğraflarım yayınlandı." diyen Öztürk, "Bunu biliyordum ama sustum. Bütün en riskli yerlere girerek olanı biteni anlattık." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Türkiye'ye bugün döndüklerini belirten Fulya Öztürk, "İsrail askerleri ve bölgedeki siviller zorluk çıkardı ama aklım hala orada." dedi.

"ELLERİNDE FOTOĞRAFIMI GÖRDÜM"

Fulya Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mescid'i Aksa'da görüntü tüm dünyada ses getirdi. Bu yüzden bizden rahatsız oldular. Bizim gözümüzün önünde bütün insanların üzerine gaz bombası atıldı. Biz bunu beklemiyorduk, şoke olduk. Atlı askerler bir anda girdi. Bunlar ilk defa olanlar değildi ama büyük bir kanalda ilk defa yayınlandı. Bu görüntü dünyada da etkili oldu. Bu yayından sonra benim fotoğraflarımı paylaşmaya başladılar. İsrailliler benim yanımdan geçerken, direksiyon başında bir anda bana döndüler. Benim fotoğrafımı gösterdi. Ben hemen eğildim. Araç geldi arkamızda durdu. Ben o fotoğrafı elinde gördüm."

İlgili HaberFulya Öztürke Kudüste tehdit telefonu: Sabah 4te yine arandımFulya Öztürk'e Kudüs'te tehdit telefonu: Sabah 4'te yine arandımHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CNN TÜRK#Fulya Öztürk#İsrail

BAKMADAN GEÇME!