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Fuat Oktay duyurdu: Yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor

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#Fuat Oktay#TBMM#İstismar
Fuat Oktay duyurdu: Yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 18:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’de yaptığı açıklamada "TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; ANKA-3 MİUS" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TBMM’de bütçe sunumunda konuşuyor. Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(6 yaş çocuk istismarı) Bahsi geçen olayla ilgili öncelikle bir baba sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak şunu söylemek isterim: taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum. Biz ki dünyadaki adaletsizliklere, eşitsizliklere, hak ihlallerine karşı duran; haklının hakkını aldığı bir dünya için mücadele eden kadrolarız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa dünya sussa biz susmayız. Siyasi geçmişimiz, bu duruşumuzun örnekleri ile doludur. Bir vatandaşımızın, hele ki bir çocuğumuzun temel hakları söz konusu olduğunda elbette tepkisiz kalacak değiliz, kalmadık da zaten.

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Mağdurlar, siyasetin aparatı değildir. Elbette gündeme gelen travmaya tepki son derece doğaldır ve desteklenmelidir.  Ancak bu kardeşimizin bundan sonra da bir hayatı olduğu gerçeği unutulmamalıdır.  Özellikle resimlerinin kamuoyu nezdinde paylaşılmaması içinde bulunduğu durumun yaralarını sarması açısından son derece önemlidir. Çocuğun ikincil örselenmesinin önüne geçmek için, yaşadığı travmanın atlatılabilmesi için; öncelikli olarak muhalefete bu mağduriyetlerin bir siyasi şov malzemesi olmadığını hatırlatırım. Olay yargının tasarrufundadır. Artık bize düşen Bağımsız Türk Mahkemelerinin işini yapmalarına müsaade etmek ve hukuki süreci yakından takip etmektir. İsnat edilen suç sabit görüldüğünde, suçluların tümünün en ağır cezayı alacaklarına inancımız tamdır.

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Adil yargılamanın sonucunu beklemeden tarafları yaftalamak, toplumda ayrışma oluşturmak topluma da hiçbir siyasi partiye de çıkar sağlamaz. İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genelleme suretiyle yapılmaya çalışılanı görüyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu ve 6’lı masaya Sayın Aslı Baykal’ın dün paylaştığı twitter mesajlarını özellikle hatırlatmak isterim. 28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız.

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"YENİ TİP İNSANSIZ JET SAVAŞ UÇAĞIMIZ GELİYOR"

TUSAŞ’tan yeni tip insansız jet savaş uçağımız geliyor. İnsansız hava araçlarında kabiliyetimizi daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projemiz var; 'ANKA-3 MİUS'.

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#Fuat Oktay#TBMM#İstismar

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