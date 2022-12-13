Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e masamızdan EYT'yi kaldırarak gireceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023e masamızdan EYTyi kaldırarak gireceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’da gerçekleşecek zirveye katılmak üzere yola çıkmadan önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT ile ilgili olarak "Bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz" diyerek, "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi sonrası Türkmenistan’da gerçekleşecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’na hareket etti.

Ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Amacımız kardeş Türk devletleri ve bölgemiz için daha müreffeh bir gelecek inşa etmektir. Zirvede alınacak kararların yardımcı olacağına inanıyorum. 

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeliden kritik zirve İki lider, yılın 7. görüşmesini gerçekleştirdiCumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den kritik zirve! İki lider, yılın 7. görüşmesini gerçekleştirdiHaberi Görüntüle

ANTALYA'DAKİ SEL: AFET BÖLGESİ KARARI

Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza Devlet nerede sorusunu sordurtmamışsak Antalya'daki sel sonrasında da tüm imkanlarımızı insanlarımız için seferber ettik.13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Kumluca, Finike ve Demre'de genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır. SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. Toplamda 100 milyon lirayı aşkın destek bölgeye gönderilmiştir. Devletimiz afetzedelerin yanında olmayı sürdürecektir.

Haberin Devamı

AVAZA ZİRVESİ AĞIRLIKLI OLARAK DOĞAL GAZ KONUSUNDAKİ ADIMI ATMAYA YÖNELİKTİR

Avaza Zirvesi ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. İlham Beyin de olması bu süreç için önem arzediyor. Bunları orada 3'lü olarak konuşacağız. İstiyoruz ki Türkmen gazını Hazar üzerinden getirelim. 

Gözden Kaçmasın

Şırnakta petrol sevinci Tankerlerle taşınıyorŞırnak'ta petrol sevinci! Tankerlerle taşınıyorHaberi Görüntüle

SINIR ÖTESİ OPERASYON

Her zaman söylediğim gibi, bu işin adresi ve tarihi verilmez. Fakat Soçi Mutabakatı'nda Putin'le vardığımız hedefler belli. Kendisine tekrar hatırlattım. Sınırdan güneye bizim 30 Kml'ik derinlikte bir hedefimiz var. Buralardan ülkemiz sürekli olarak teröristlerin tehdidi altında kalıyor. Son zamanlarda bu çoğaldı. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Bunu da hatırlatıyoruz. Ve Rusya ile atacağımız adımlarla birlikte karar ve uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri istedik. Bu konuda asla taviz veremeyiz. Terör tehdidi altında olan ülkemdir. Kimseden de izin alacak değiliz.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Bakan Bilgin’den milyonları ilgilendiren EYT mesajı: Ay sonunda çalışmayı bitiririzBakan Bilgin’den milyonları ilgilendiren EYT mesajı: Ay sonunda çalışmayı bitiririzHaberi Görüntüle

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey'le etraflıca bir çok konuyu görüştük. İkimizin oyu parlamentoda anayasa değişikliğine yeterli değil. Gerek başörtüsü, gerek aile konusunda anayasa değişikliği konusunda diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kolaylaştıracaktır. Temennimiz odur ki, parlamentodaki diğer partilerin desteğiyle bu anayasa değişikliğini yapalım.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Türkmenistan

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık