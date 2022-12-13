Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e masamızdan EYT'yi kaldırarak gireceğiz

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Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi sonrası Türkmenistan’da gerçekleşecek Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Esenboğa Havalimanı’na hareket etti.

Ziyareti öncesi basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



Amacımız kardeş Türk devletleri ve bölgemiz için daha müreffeh bir gelecek inşa etmektir. Zirvede alınacak kararların yardımcı olacağına inanıyorum.

ANTALYA'DAKİ SEL: AFET BÖLGESİ KARARI



Son Düzce depreminde nasıl vatandaşımıza Devlet nerede sorusunu sordurtmamışsak Antalya'daki sel sonrasında da tüm imkanlarımızı insanlarımız için seferber ettik.13 bin 200 dekar tarım arazisi ve seralarda zarar meydana gelmiştir. Zarar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Toplam 1804 personel, 395 araç ve iş makinesi görev yapmaktadır. Kumluca, Finike ve Demre'de genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınmıştır. SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. Toplamda 100 milyon lirayı aşkın destek bölgeye gönderilmiştir. Devletimiz afetzedelerin yanında olmayı sürdürecektir.

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AVAZA ZİRVESİ AĞIRLIKLI OLARAK DOĞAL GAZ KONUSUNDAKİ ADIMI ATMAYA YÖNELİKTİR

Avaza Zirvesi ağırlıklı olarak doğal gaz konusundaki adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da bu zirvede bizimle beraber olacak. Orada bu görüşmeleri yapacağız. İlham Beyin de olması bu süreç için önem arzediyor. Bunları orada 3'lü olarak konuşacağız. İstiyoruz ki Türkmen gazını Hazar üzerinden getirelim.

SINIR ÖTESİ OPERASYON



Her zaman söylediğim gibi, bu işin adresi ve tarihi verilmez. Fakat Soçi Mutabakatı'nda Putin'le vardığımız hedefler belli. Kendisine tekrar hatırlattım. Sınırdan güneye bizim 30 Kml'ik derinlikte bir hedefimiz var. Buralardan ülkemiz sürekli olarak teröristlerin tehdidi altında kalıyor. Son zamanlarda bu çoğaldı. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Suriye'nin kuzeyinde zaman zaman topraklarımıza yapılan saldırılara sessiz kalmamız mümkün değil. Bunu da hatırlatıyoruz. Ve Rusya ile atacağımız adımlarla birlikte karar ve uygulamayı yapma noktasında kendisinden destekleri istedik. Bu konuda asla taviz veremeyiz. Terör tehdidi altında olan ülkemdir. Kimseden de izin alacak değiliz.

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EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?



EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME



Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey'le etraflıca bir çok konuyu görüştük. İkimizin oyu parlamentoda anayasa değişikliğine yeterli değil. Gerek başörtüsü, gerek aile konusunda anayasa değişikliği konusunda diğer partilerin destek vermesi işimizi kolay kolaylaştıracaktır. Temennimiz odur ki, parlamentodaki diğer partilerin desteğiyle bu anayasa değişikliğini yapalım.