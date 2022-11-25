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Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması: Çalışmalar aralık ayında başlayacak

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#Fuat Oktay#TBMM#Bütçe
Fuat Oktaydan asgari ücret açıklaması: Çalışmalar aralık ayında başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 20:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır” açıklamasını yaptı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, TBMM Bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Enerji başta olmak üzere, uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar 2022 yılında cari dengemizi olumsuz etkilemiş, yılın ilk 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur. Cari açığı düşürmeye yönelik önemli yapısal adımlarımızı sürdürüyoruz.

(Zincir marketlere yönelik fiyat artışına dair eleştiriler) Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.

İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.

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(Cumhurbaşkanlığı’na ait uçak sayısı) İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur.

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#Fuat Oktay#TBMM#Bütçe

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