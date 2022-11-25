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Son dakika... Konya'da hayvan bakımevindeki infial yaratan görüntülerle ilgili 2 gözaltı

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#Konya#Hayvan Rehabilitasyon Merkezi#Barınak
Son dakika... Konyada hayvan bakımevindeki infial yaratan görüntülerle ilgili 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 10:50

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler infial yaratmıştı. Tepki çeken görüntülerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bu sabah bir son dakika gelişmesi yaşandı ve soruşturma kapsamında bu sabah 2 kişi gözaltına alındı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı" dedi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından dün gece yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, sabah saatlerinde olaya karışan 2 işçiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan işçiler, Dutlukır Polis Merkezi'ne götürüldü.

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Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan bakımevindeki görüntülere soruşturma
daha fazla video içinKonya Büyükşehir Belediyesi'nden hayvan bakımevindeki görüntülere soruşturma

BELEDİYEDEN YENİ AÇIKLAMA

Sabah saatlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada, "Belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan olay, duyulduğu ilk andan itibaren gece tüm yönleriyle incelenmiş, sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır. Olay, tüm yönleriyle hassasiyetiyle takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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Son dakika... Konyada hayvan bakımevindeki infial yaratan görüntülerle ilgili 2 gözaltı

VALİLİK: CANLILARA YAPILAN HER TÜRLÜ EZİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Olayla ilgili Konya Valiliği'nden ise "24.11.2022 günü Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz. Konu, adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapıldı.

Son dakika... Konyada hayvan bakımevindeki infial yaratan görüntülerle ilgili 2 gözaltı

'SÜRECİ SONUNA KADAR HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Altay, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz" dedi.

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#Konya#Hayvan Rehabilitasyon Merkezi#Barınak

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