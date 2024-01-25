Fuat Oktay anlattı: İsveç’e NATO vizesinin perde arkası

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TBMM Genel Kurulu’nda İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi önceki akşam 287 evet oyu ile kabul edildi. Komisyon Başkanı Oktay görüşmelerde yaptığı konuşmada, İsveç’e ilişkin tutum değişikliğindeki 11 tespiti aktardı. NATO Madrid Zirvesi öncesinde İsveç ve Finlandiya’yla imzalanan Üçlü Muhtıra ile Vilnius’ta gerçekleşen üçlü ortak açıklama çerçevesindeki yükümlülüklere vurgu yapan Oktay, taahhütlere ilişkin şu tespitleri vurguladı:

İŞTE 11 TESPİT

1- İsveç, anayasasında terör örgütlerine destek sağlanmasında yaptırımlar getiren bir değişiklik yaptı.

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2- Terörizmle mücadele yasasında yapılan değişiklikle, terör örgütüne katılım ilk kez İsveç’te suç haline getirildi.

3- PKK’nın ülkedeki ana finansman kaynaklarından sözde Kürt Kızılayı’nın banka hesabı kapatıldı ve söz konusu oluşum İsveç’teki faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı.

4- Bir PKK terör örgütü mensubu terörizmin finansmanı ve kara para aklama suçlarından hapse mahkûm edildi. Bu İsveç bakımından bir ilki teşkil etti.

Oylamaya 4 saatlik oturumun ardından geçildi.

ÜLKEYE GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

5- Silahlı terör örgütüne üyelikten cezasının infazı amacıyla hakkında arama kaydı olan PKK’lı bir şahıs Türkiye’ye iade edildi.

6- PKK’yla iltisaklı olduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişleri engellendi, bazı şüphelilerin de İsveç’i terk etmeleri sağlandı.

7- PKK ile iltisaklı çevreler artık İsveç’te eskiden olduğu şekilde rahat bir hareket alanı ve temas imkânı bulamadı.

8- Savunma sanayisi alanında Türkiye’ye yönelik kısıtlamaların tamamı İsveç tarafından kaldırıldı.

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AB ÜYELİK SÜRECİNE AÇIK DESTEK

9- İsveç, ülkemizin AB üyelik sürecine açık destek verdi.

10- Kutsal değerlerimize yönelik saldırıların engellenmesini sağlamak üzere İsveç yasalarında gerekli değişikliklerin hızla yapılması için bir çalışma başlatıldı. İsveç hükümeti ve İsveç halkının çoğunluğunun da bu saldırıları tasvip etmediği görüldü.

11- İsveç, Türkiye’nin makamlarıyla yakın işbirliği sağlamak için özel görevli bir savcı atadı.

Oylamada İYİ Parti, DEM ve Saadet Partisi ‘Hayır’ dedi.

287 KABUL 55 RETLE GEÇTİ

İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili kanun teklifi, önceki gece yaklaşık 4 saat süren oturumun ardından TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 346 milletvekilinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 ret oyunun yanı sıra 4 de çekimser oy çıktı. AK Parti, CHP ve MHP “Evet” oyu kullanırken İYİ Parti, Saadet Partisi ve DEM Parti “Hayır” dedi. Katılım protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladığı takdirde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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BAHÇELİ’Yİ GÜLÜMSETEN SOHBET

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç’in NATO üyeliğine onay verilen protokolün görüşmesinde oylama sonuçlanana kadar Meclis Genel Kurulu’nda grubunun başında oturdu. Akşam ilerleyen saatlerde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın Bahçeli’yle sohbetinde ilginç anlar objektife yakalandı. Yıldız’ın esprili sözlerini ilgiyle dinleyen MHP Lideri, anlatılanlar karşısında Genel Kurul sıralarını gözlemleyerek gülümsedi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)