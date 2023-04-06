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Fransa’da PKK’ya ‘haraç’ davası

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#Fransa#PKK#Haraç
Fransa’da PKK’ya ‘haraç’ davası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Fransa’da mahkeme, PKK terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla Kürt toplumundan haraç toplamakla suçlanan 11 PKK mensubunun yargılamasına başladı.

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2020 yılında 19 yaşlarındaki Kürt kökenli iki genç kızın kaybolması üzerine aileleri kayıp ihbarı yapmış ve kızların PKK’nın Avrupa’daki eğitim kamplarına katıldıkları anlaşılmıştı. Genişletilen soruşturmada, adli müfettişler “Marsilya bölgesinde Kürt derneği resmi statüsüne sahip bir yapının PKK’nın üssü olduğunu, ‘kampanya’ adı verilen PKK’ya haraç toplamadan sorumlu aktif bir şebeke belirlendiğini” kaydetti.

TEHDİTLE 2 MİLYON EURO

Bu kapsamda suçlanan, tamamı Türkiye’den gelen 11 sanıktan 9’u salı günü Paris Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katıldı. Dosyada Fransa’nın güneydoğu bölgesinden yıllık 2 milyon Euro toplandığı ve Kürtlerin bu parayı vermeleri için tehdit edildiği belirtildi. Terör örgütünün bölgedeki genç Kürtleri ailelerinden kopararak PKK kamplarına yönlendirdiği de kaydedildi. 

 

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#Fransa#PKK#Haraç

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