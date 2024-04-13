‘Fossati Albümü’ sınırlı sayıda basıldı

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‘Fossati Albümü’ olarak bilinen ‘Ayasofya’ adındaki kitap, özel koleksiyon eseri olarak sınırlı sayıda basıldı.

Demirören Yayınları tarafından tıpkı basım tekniğiyle Fransızca ve Türkçe olarak iki dilde yayınlanan ‘Ayasofya’ kitabı, büyük boy olarak, özel kutusunda ve kişiye özel sertifikalı olarak basıldı.

EŞSİZ BİR TARİH

Yazar ve eleştirmen Doğan Hızlan, “Bu tür kitapların yayınlanmasını iki açıdan değerlendirmek gerekir. Birincisi bugünü anlamak, ikincisi dünü bilmek. Demirören Yayınları işte bu noktada önem taşıyor. Ayasofya yalnızca tarihimiz açısından değil, bugün için de çok önemlidir” dedi.