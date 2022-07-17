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Florya'da endişelendiren görüntü: Denize lağım suyu döküldü

#Lağım Suyu#Florya#Deniz
Floryada endişelendiren görüntü: Denize lağım suyu döküldü

İstanbul Florya Sahili'nde kanalizasyon hatlarından akan pis su denize dökülürken, bu durum endişeye yol açtı. Hem koku hem görüntü kirliliği oluşturan lağım suyu nedeniyle sahilin bir kısmı kapatıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

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Florya sahilinde rögar kapağından taşan kanalizasyon suları denize karıştı. Kapaktan taşan pis su, sahile akarak deniz suyuyla birleşti. Ağır kokudan dolayı oldukça rahatsız olduklarını belirten vatandaşlar, acilen soruna çözüm bulunmasını istedi. Lağım sularının aktığı bu noktada sahilin kapatıldığı görüldü.

"MECBUREN BURADA YÜZÜYORUZ"

Sahile yüzmeye gelen Ali Aslan, "Türkiye'nin genel anlamda her zaman olan sorunu. Bu sadece lağım sorunu değil. Ben burada yüzerim çünkü alternatifim yok. Şehir dışına çıkamayacağımız için mecburen burada yüzüyoruz" dedi.

Floryada endişelendiren görüntü: Denize lağım suyu döküldü

"SUYUN KİRLİ OLDUĞU SÖYLENSE BU KADAR İNSAN BURADA YÜZMEZ"

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Ahmet Gülsoy, denizin kirliliği nedeniyle yalnızca sahilde yürüyüş yapabildiğini belirterek, "Lağımın içerisinde yüzülüyor çünkü temizlendiği söyleniyor. Gerçekten bir açıklama yapılsa, suyunun kirli olduğu söylense bu kadar insan burada yüzmez. Ben burada yüzmem, 40 senedir burada yaşıyorum bildiğim için yüzmüyorum. Ailemle sadece gezmeye geliyorum" diye konuştu.

Floryada endişelendiren görüntü: Denize lağım suyu döküldü

"TEMİZLENMESİ GEREKİYOR"

Hakan Gümüş ise yetkililere seslenerek, “Ben burada yüzmem su çok kirli, yüzülecek gibi değil. Buranın temizlenmesi gerekiyor" dedi.

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#Lağım Suyu#Florya#Deniz

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