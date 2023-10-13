Flamenko dansçısı komşularından şikayetçi

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçeye göre, flamenko eğitmeni de olan müzisyen Elif Akbaydoğan, Kadıköy’de ‘Lado’ isimli mekânı işletiyordu. İddiaya göre, işyerinin bulunduğu apartmanda oturan Değer B. ile Selçuk B., Akbaydoğan aleyhine çeşitli söylemlerde bulundu. Akbaydoğan’ı kadın olduğu için sürekli rahatsız eden ve husumet besleyen Değer B. ile Selçuk B., sürekli cinsiyetçi tehdit ve hakaretlerde bulundu.

‘BASKI HALEN DEVAM EDİYOR’

Değer B. ile Selçuk B.’nin bu eylemlerinin sataşma boyutunu aşarak psikolojik şiddet aşamasına geçtiğinin anlatıldığı dilekçede, şu ifadeler yer aldı: “Müvekkilin uğradığı şiddet ve psikolojik baskı halen devam etmektedir. Öyle ki müvekkil psikolojik olarak destek alma noktasına gelmiştir. Müvekkilin güvenliğinin ve esenliğinin sağlanması için, yasalar çerçevesinde gerekli önleyici ve koruyucu korunma tedbirlerinin alınarak uygulanmasına karar verilmesini talep ediyoruz. Değer B. ile Selçuk B.’nin müvekkile karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını, bulunduğu konuta veya iş yerine yaklaşmamasını, eşyalarına zarar vermemesini ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesini istiyoruz. Bu tedbir kararının en az 6 ay uygulanmasını talep ediyoruz.”