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‘Fişlendim, 28 Şubat mağduruyum’

#Kemal Kılıçdaroğlu#28 Şubat#HDP
‘Fişlendim, 28 Şubat mağduruyum’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “28 Şubat döneminde fişlendim. O dönem Batı Çalışma Grubu vardı. Ben o dönem müdürdüm, aleyhime raporlar geldi. Gülen cemaatinin o dönem gazetesi vardı. 8 sütuna manşet bir sürü haksız iddia vardı ve dava açtım” dedi. Kılıçdaroğlu ‘altılı masa’ya ilişkin de “Masanın genişleyip genişlemeyeceğine ben karar veremem” diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel’de 6 liderin katıldığı yuvarlak masa toplantısında HDP’nin bulunmamasıyla ilgili, “HDP’nin demokrasi konusunda özel bir vurgusu var. Zaten HDP’yi de masada olmayan diğer siyasi partileri de yok sayamayız” dedi. CHP Lideri, KRT TV’de katıldığı programda liderler toplantısından sonra gelen eleştirileri de yanıtladı. Kemal Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

MASAYI GENİŞLETME TALEBİ YOK

“Masanın genişleyip genişlemeyeceğine ben karar veremem. Bir başka lider de tek başına karar vermez. Kendi adıma konuşayım, şu anda öyle bir talep yok. HDP zaten ayrı bir ittifak oluşturuyor. HDP’nin demokrasi konusunda özel bir vurgusu var. ‘Demokrasiyle ilgili kararlar alacaksanız bizi gözardı edemezsiniz’ diyorlar. Ben de şunu söyledim; zaten HDP’yi de masada olmayan diğer siyasi partileri de yok sayamayız. O bulaşmanın nedeni güçlendirilmiş parlamenter sistem metnine son halini vermekti. Bu masa umut masasıdır. Aslında belki bugün bu sıcak ortamda Ahlatlıbel’deki zirvenin önemi anlaşılamayabilir ancak tarih bunu yazacaktır.

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14 AYAĞI OLSA NE FARK EDER

(Devlet Bahçeli’nin yuvarlak masa tepkisi) Allah aşkına bunlar eleştiri mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Eleştirecekler ama ne diyecekler? Masanın dört ayağı değil de on dört ayağı olsa ne fark eder? Masa doğru mu, doğru. Masanın etrafında insanlar var mı, var. Ortak talepleri ne, demokrasi; bu ülkede çocukların yatağa aç girmemesi, adalet, adil bir düzen. Hep beraber bunları istiyoruz. Bunları eleştiremiyorlar, ‘Bu taleplere biz kulak tıkadık’ diyemiyorlar. Ne diyecekler? ‘Masanın ayağı, masanın örtüsü, masanın üzerindeki cam bardak!’ Ya Allah aşkına bunlarda akıl var mı?

ALEYHİME RAPORLAR GELDİ

28 Şubat döneminde fişlendim. O dönemde Batı Çalışma Grubu vardı. Ben o dönem müdürdüm, benim de aleyhime raporlar geldi. Gülen cemaatinin o dönem gazetesi vardı. 8 sütuna manşet bir sürü haksız iddia vardı ve dava açtım. Davada ‘Başbakanlığın bu konuda raporu var’ dendi. Gazeteciyi bıraktım, Başbakanlığa dava açtım. Erdoğan o dönemde başbakandı, Batı Çalışma Grubu’nun hazırladığı rapora avukatları aracılığıyla destek verdi. 28 Şubat mağdurlarındanım. Niye helalleşme diyoruz, bunun için diyoruz.

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ELEKTRİĞİ KAMULAŞTIRACAĞIZ

İndirim yapılana kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim. Durumum var, ödeyebilirim ama faturasını ödeyemeyecek insanlar var, onların sesini duyurmam lazım. Haksızlık varsa onu kamulaştıracağız.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#28 Şubat#HDP

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