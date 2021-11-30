Fırtına kâbusu! Zonguldak'ta korku dolu dakikalar... Bir anda çatı çöktü

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Zonguldak’ın Devrek İlçesinde meydana gelen fırtına sonrasında Devrek Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin çatısı çöktü. Çökme anı saniyeye saniye kameralara yansıdı. Meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken Çökmenin meydana geldiği anda içeride bulunan vatandaşın kendini son anda dışarıya atması kameralara saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL'UN LODOS VE YAĞIŞ BİLANÇOSU

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti ve 46 kişi yaralandı. Lodosta şu ana kadar 141 çatı uçtu, 297 ağaç devrildi, 519 tehlike arz eden parça düştü, 36 araç hasarı yaşandı ve 52 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) akşam 17:00'ye kadar etkili olması beklenen fırtınanın, trafiği ve bazı toplu ulaşım araçlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.



İBB'den yapılan açıklamada, "Kentte Cumartesi gününden itibaren yağışla birlikte güneyli yönlerden fırtına şeklinde etkili olan rüzgar, Pazartesi (dün) sabah saatlerinden itibaren daha da şiddetlenerek kuvvetli fırtına şiddetinde etkili oldu. Beylikdüzü'nde 130 km/sa, Arnavutköy'de 125 km/sa, Çatalca'da 121 km/sa hıza ulaşan rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli sağanak yağmur (15-25kg arası) geçişleri yaşandı. Fırtına ve yağışlı hava dün gece 22:00 saatlerinde etkisini kaybetti" denildi.

"EMİNÖNÜ VE BEYKOZ METREKAREYE 30 KG YAĞIŞ ALDI"

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Açıklamada bugün ile ilgili şu bilgiler verildi: Bugün sabah saatlerinden itibaren batı ilçelerimizde kuvvetli sağanak yağmur ile birlikte tekrar etkili olan fırtınanın (50-80km/s) ilerleyen saatlerde Avrupa yakası geneli ile Boğaz çevresinde etkili olacağı, akşam saatlerine doğru (17.00) bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor. İl genelinde fırtına nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 46 kişinin yaralandığı belirtildi.



Fırtına nedeniyle İstanbul genelinde 141 çatı uçması, 297 ağaç devrilmesi, 519 tehlike arz eden parça saçılması, 36 araç hasarı ile 101 trafik ışığı ve yön tabelası hasarı yaşandı. Son 24 saatte Eminönü ve Beykoz metrekareye 30 kg yağış alırken, Kadıköy'e 28 kg, Kağıthane'ye 22 kg, Kemerburgaz'a 21 kg, Eyüp'e 16 kg yağış düştü.

"1.094 FIRTINA KAYNAKLI İHBAR GELDİ"

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"İstanbul Boğazı geçişleri gemi trafiğine kapatıldı. Şehir Hatlarının deniz ulaşım seferlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle aksamalar yaşanıyor. Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatları kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman trafik iki yönlü olarak tek şeritten sağlandı.

Fırtına nedeniyle İBB'ye il genelinden 1094 fırtına kaynaklı ihbar geldi. Kuvvetli fırtına ve yağış öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri (İtfaiye, Park Bahçeler, Zabıta, Yol Bakım, İBB Trafik, Çevre Koruma, İETT, Metro İstanbul ve 153 Yerinde Çözüm) alınan ihbarlara müdahale ediyor. Yağış nedeniyle önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.



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Bölgelerden gelen ihbarlara ekiplerin müdahale çalışmaları devam ediyor. Lodos yönlü fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde su seviyesindeki yükselmeye bağlı olarak akşam saatlerinde (Pazartesi) Kadıköy - Kartal sahil yolunda kıyı seli ve göllenme yaşandı. Mahsur kalan araçlara ekipler tarafından müdahale edildi. Eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin izinli sayılacağı belirtildi"

BALIKESİR'DE KUVVETLİ RÜZGAR; DALGALAR 5 METREYİ AŞTI, TEKNELER ZARAR GÖRDÜ

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Boyu 5 metreye ulaşan dalgalar, balıkçı motorları ile teknelere zarar verdi.

Erdek ilçesinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar, bugün de sürdü. Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan rüzgar, barınaktaki birçok balıkçı ve sürat teknesine zarar verdi. Bölgeye çağrılan vinç operatörlerinin yardımıyla tekneler karaya çıkartıldı. Boyu 5 metreye ulaşan dalgalar, Erdek sahilindeki bazı iş yerleri ile binalara da zarar verdi. Rüzgar, bugün de deniz ulaşımını etkiledi. Rüzgar nedeniyle Erdek'ten Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarına karşılıklı olarak yapılması planlanan arabalı vapur seferleri iptal edildi.

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GECE BOYUNCA ANONS YAPILDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece boyunca belediye yapılan anonslarda, "Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, fırtınanın bu gece ve yarın Balıkesir il genelinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Belirtilen olumsuz hava şartlarının yol açabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi istenmeyen durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.