Firari terörist Bilal Hassan’ın Azez’deki görüntüleri ortaya çıktı! İki hain aynı karede

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Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bombalı saldırıyla bağlantılı ‘Hüsam’ adlı PKK/YPG mensubu bir hücre üyesi olayın ardından önceki gün Suriye’nin Azez kentinde Türk güvenlik ve istihbarat birimlerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Yakalanan ‘Hüsam’ adlı PKK/YPG üyesi ile firari terörist Bilal Hassan’ın aynı karede olduğu görüntüleri ortaya çıktı.

"YOLDA SÜREKLİ TELEFONLA İLGİLENİYORDU"

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre saldırının firarisi Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan ve yurt dışına çıkmasını sağlayan Hüseyin Güneş'in de polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı. Hüseyin Güneş'in kimliğine Bilal Hassan'ın Edirne'ye kaçıranlar Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaşılırken Jarkas'ın ifadesindeki diğer detaylar da dikkat çekti.

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Kardeşi Ahmet Jarkas'la birlikte saldırının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı kaçırmakla görevlendirilen Ammar Jarkas, şüphelileri il dışına götürme talimatının Kobani'deki teröristlerden Halil Mence'den aldığını belirtti. Jarkas ifadesinde, "Olay günü 12.00'de beni arayıp bir kadın bir erkek alınacak dediler. Ben Halil Mence'nin söylediği gibi Bağcılar'a gidip beklemeye başladım. Fakat gelen giden olmadı. Bunun üzerine Halil Mence'yi arayıp şahısların orada olmadığını söyledim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Saat 4'e kadar oyaladı. Sonra saat 16.15 gibi erkek bir şahıs geldi. Arabaya bindi ve eşyaları olduğunu onları alması gerektiğini söyledi. Birlikte kuru kahve satılan bir dükkana gittik. Dükkandan büyük beyaz poşet ve bir bavul aldı. Bu eşyaları arabaya yükleyip Edirne'ye götürdüm. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Adının ne olduğunu sordum Bilal dedi. Sonra Halil Mence bir konum attı. Orada Bilal'i adının Hamza olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin karşılayacağını söylediler. Bilal'i Hüseyin Güneş'e bıraktım. Hüseyin Bilal'i aldı. Ben Edirne'ye giderken Halil Mence beni aradı. Bir kadının acilen alınması ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'in gördüm. Kardeşime bu kim diye sorduğumda Halil Mence'nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz" dedi.

Ahlam Albashir’in Türkiye'ye ‘karı-koca’ kılığında geldiği PKK/YPG’li Bilal

Hassan'ın olaydan önce Esenler'deki görüntüsü

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Hüseyin Güneş'in de polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınanlar arasında olduğu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

BAKAN SOYLU: MERSİN VE İSTİKLAL SALDIRISI MÜNBİÇ'TEN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısıyla ilgili, "Son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması, özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir. İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz.Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır" ifadelerini kullandı.