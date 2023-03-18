Finlandiya’ya NATO vizesi

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NATO üyeliği için Türkiye’nin onayını bekleyen iki ülkeden Finlandiya’nın Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö dün Ankara’daydı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Finlandiyalı konuğu Beştepe’de görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Görüşmemizde Türkiye ve AB ilişkileri dahil güncel meseleleri de ele aldık. Finlandiya’nın Türkiye’nin AB üyeliğine verdiği güçlü desteği önemsiyoruz.

SAMİMİ ADIMLAR ATTILAR

Türkiye, NATO’nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor. Finlandiya ve İsveç’in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid’de yapılan zirvede onay vermiştik. İmzalanan 3’lü mutabakat ile Türkiye’nin haklı isteklerini kayıt altına almıştık. Finlandiya’nın samimi adımlar attığını gördük. Gösterdiği hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen Finlandiya’nın NATO’ya katılımına Meclis’te onay sürecini başlatmaya karar verdik. NATO, Finlandiya’nın üyeliğiyle daha da güçlenerek küresel güvenlik ve istikrarın muhafazasında etkin rol oynayacaktır.

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TERÖRİSTLERİ VERMEDİLER

Öncelikle bizim İsveç’e karşı farklı bir yaklaşımımız yok. Ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm caddelerinde sürekli olarak Türkiye’deki PKK/YPG/PYD uzantılarıyla gösteriler oluyor. Sayın Başbakan’a da bunları söyledik. 120 civarında teröristin listesini verdik. Sayın Başbakan iyi bir insan. Ama bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Tabii bu teröristleri vermeyince İsveç’e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya’da tabii bu tür şeyler yok. Bu tür eylemler olmadığı için de Finlandiya’yı İsveç’ten ayırmak durumda kaldık ve olumlu yaklaşımımızı bugün attığımız imzayla gösterdik. Süratle Dışişleri’nden yazı bana geldi. Ben de yazıyı parlamentomuza gönderdim. Temennim seçim öncesi yetiştirmek.”

Öte yandan Külliye’deki resmi karşılama töreni sırasında yağmur nedeniyle Finlandiyalı basın mensuplarının ayaklarının ıslandığını fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, misafir basın mensuplarına ayakkabı alınması talimatı verdi. Alınan yeni ayakkabılar Finlandiyalı basın mensuplarına hediye edildi.

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FİNLANDİYA PROTOKOLÜ MECLİS’TE

Finlandiya’nın NATO’ya katılımına ilişkin protokol, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Meclis’e sunuldu. Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun teklifi, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonuna havale edildi.

NİİNİSTÖ’DEN TEŞEKKÜR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö konuşmasında özetle şunları söyledi:“Davetiniz için ve aynı zamanda ev sahipliği için teşekkür ederim. Jeopolitik açıdan son derece tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı şahsınıza teşekkürlerimi iletmek isterim. Bence siz her yerde herkesle konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de sadece siz yapabilen tek kişisiniz. Bugün atılan imza TBMM’nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Bu, tüm Finlandiyalılar için önemli haber. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.

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Bir komşumuz da var, İsveç.Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz. Ortak çıkarlarımız var.Umut ediyorum İttifak’ta 32 üye ülke olur.”

NATO MEMNUN İSVEÇ’TE HAYAL KIRIKLIĞI

Türkiye’nin NATO’ya üye olmak isteyen Finlandiya için onay sürecini başlatma kararı alması NATO’da memnuniyetle karşılandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bu karar Finlandiya’nın, İsveç’in ve NATO’nun güvenliğini güçlendirecektir. Önemli olan Finlandiya ve İsveç’in aynı anda üye olup olmamaları değil NATO’ya hızla tam üye olmalarıdır” ifadelerini kullandı. Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, Ankara’nın Finlandiya’nın NATO onay sürecinde sonraki aşamaya geçme kararı alırken İsveç’i bekletmesi kararından “üzüntü duyduklarını” söyledi. İsveçli Bakan, “Bu istediğimiz bir gelişme değildi ama buna hazırlıklıydık” dedi. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)

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STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsveç’le görüşmeleri iyi niyetle sürdürme kararlılığında olduklarını, sürecin nasıl ilerleyeceğinin İsveç’in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacağını kaydetti.