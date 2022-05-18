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‘Finlandiya ve İsveç bekleme odasına’

#Devlet Bahçeli#Finlandiya#İsveç
‘Finlandiya ve İsveç bekleme odasına’

MHP Lideri Bahçeli, “Hem Finlandiya hem de özellikle İsveç’in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı herkesin bildiği gerçeklerdir. Bekleme odalarına alınmaları en mantıklı seçenek” dedi.

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Bahçeli dün MHP Grup toplantısında özetle şunları söyledi:

AYNI KAFTANA SARILDILAR

“CHP’nin İstanbul il başkanıyla ilgili Yargıtay tarafından verilmiş kararın hitamında zillet ortak paydasında buluşan bütün partiler ağız birliği halinde aynı kaftana sarılmışlardır. Nihayet Türk yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır. CHP’nin İstanbul il başkanı özellikle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni alenen aşağılayarak seri katil demiş, suç işlemiştir. Cumhurbaşkanı’na hakaret ederek suç işlemiştir. CHP Genel Başkanı bize açık açık söylemelidir; Türk devletine seri katil iftirasının yanında mıdır, karşısında mıdır? Tunceli’de bir HDP’li milletvekilinin şerefli Türk polisine taş atması da suçtur, ihanettir. Batı bloku krizin çapını esnetme gayretindedir.

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SAVAŞIN TEST SÜRÜŞÜ

Adeta bir dünya savaşının test sürüşü yapılmaktadır. MHP, NATO’nun genişleme ve doğuya açılma stratejisini oldukça mahsurlu değerlendirmektedir. Finlandiya ile İsveç’in NATO’ya alınması demek Ukrayna savaşının uzaması, hatta coğrafi olarak genişlemesi demektir ve böylesi bir niyet insanlık suçudur. İkinci olarak, hem Finlandiya hem de özellikle İsveç’in Türkiye düşmanlarına nasıl kucak açtığı herkesin bildiği gerçeklerdir. PKK’nın, FETÖ’nün, DHKP-C’nin barınağı, ihanet merkezi İsveç’tir. Hiç kimse bize maval okumasın. Viking mantığı vandal mantığıdır. Bir yanda elimizi sıkarlarken, sırtımıza hançer vurmalarına seyirci mi kalalım? Finlandiya ve İsveç’in bekleme odasına alınması en mantıklı seçenektir.

TÜRKİYE’NİN TAVRI

ABD’yle süren stratejik sorunlar çözüm kulvarına hâlâ girememiştir. NATO’nun genişleme patikasına girebilmesi için Türkiye’nin tavrı belirleyicidir. ABD’nin Batı’yı ve NATO ülkelerini konsolide etmek için fırsat gördüğü Ukrayna savaşı bitmeden, barış tesis edilmeden NATO’ya yeni üye insanlığı ateşe sürükleyecektir.”

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#Devlet Bahçeli#Finlandiya#İsveç

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