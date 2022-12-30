Fincancı’ya tahliye yok

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İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 7.5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Şebnem Korur Fincancı cezaevinden getirildi. Son savunmasını yapan Fincancı, suçlamaları reddetti: “Kimyasal silah olup olmadığının anlaşılması için bir inceleme yapılması gerekir. Bu araştırmayı da balistik uzmanlarının, kimya uzmanlarının, adli tabiplerin yapması gerekir. Burada tıbbi görüşümü açıklayıp, ‘Uzmanların araştırma yapması gerekir’ derken nasıl bir propaganda yaptığımı, silah kelimesini kullanmadan nasıl cebir fiillerini övdüğümü bilmiyorum. Ben teröristsem, hangi örgütten terörist olduğumu merak ediyorum.” Mahkeme, Fincancı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma için çok sayıda kişi adliyeye geldi.