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Fincancı’ya hem ceza hem tahliye

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Türk Tabipleri Birliği#Şebnem Korur Fincancı
Fincancı’ya hem ceza hem tahliye
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullandığı iddialarını desteklediği gerekçesiyle yargılanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör propagandası suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp, tahliye edildi.

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İstanbul 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7.5 yıla kadar hapsi istenen Fincancı son savunmasını yaptı. Fincancı, hedefin Türk Tabipleri Birliği) olduğunu belirterek, “Bu hukuki bir dava değil siyasi bir dava. TTB’yi, demokrasiyi ve hak aramayı yok etmek üzere açılmış bir dava” dedi.

DOKTORLUK YAPAMAYACAK

Mahkeme, Fincancı’yı ‘silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Fincancı tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi. Mahkeme ayrıca Fincancı’nın, kararın kesinleşmesinin ardından infazı tamamlanıncaya kadar, seçme ve seçilme hakkından, doktorluk mesleğini yapmaktan, vakıf-dernek-sendika-şirket-kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan, sürekli-süreli veya geçici bir kamu görevi üstlenmesinden, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlere istihdam edilmekten yoksun bırakılmasına hükmetti.

 

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#Türk Tabipleri Birliği#Şebnem Korur Fincancı

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