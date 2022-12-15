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Film vaadiyle dolandırıldığını iddia etti, intihar girişiminde bulundu

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#Bayrampaşa#İntihar Girişimi#Dolandırıcılık
Film vaadiyle dolandırıldığını iddia etti, intihar girişiminde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 04:04

Bayrampaşa'da filmlerde oynatılma vaadiyle 30 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi, trafik levhasının üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada TEM bağlantı yolundaki trafik durma noktasına geldi.

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Olay, gece 01.00 sıralarında Bayrampaşa ilçesi O-3 TEM bağlantı yolunda Edirne istikametinde meydana geldi. Filmlerde oynatılacağı vaadiyle 30 bin lira  dolandırıldığını iddia eden kişi, trafik tabelasının üzerine çıktı. Bunu görenler durumu polise, itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Film vaadiyle dolandırıldığını iddia etti, intihar girişiminde bulundu

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, trafik levhasının üzerindeki gencin atlama ihtimaline karşı branda açtı. Polisin ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu  ikna edilerek itfaiye merdiveni ile indirilen kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İkna çalışmaları sırasında trafiğin kesilmesi nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik olayın sona ermesi ile tekrar normale döndü.

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#Bayrampaşa#İntihar Girişimi#Dolandırıcılık

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