FETÖ’nün para transferi durduruldu

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları, FETÖ’nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordinasyon içinde yürütülen ve yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucunda, örgütün yurtdışına firar eden üst düzey mahrem sorumlularının verdiği talimatlar doğrultusunda, örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması çalışmalarının yürütüldüğü belirlendi.

FETÖ’nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara uyan örgüt mensuplarına düzenli para transferi yapıldığı da ortaya çıktı. Örgüt mensuplarının kimliklerinin deşifresini engellemeye yönelik yeni yöntemler uygulandığı saptandı. Bu tespitlerin ardından, 704 şüpheliye yönelik 59 ilde eşzamanlı ‘Gazi Turgut Aslan Operasyonu’ başlatıldı. Operasyonda 601 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliler ise aranıyor.

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SOYLU DUYURDU

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ismi verilen, 15 Temmuz’da darbecilerin başından vurduğu dönemin Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ile birlikte kameraların karşısına geçti. Soylu, özetle şunları söyledi: “Yaklaşık 8 ay boyunca gerek kargo, gerek bankamatik üzerinden ve birbirlerini tanımayan insanlar üzerinden gerçekleşen ve gerçekleştirilen bu para transferi tamamen yurtdışı kaynaklıdır. MASAK Başkanlığı ve emniyet birimlerinin ayrı ayrı ortaya koyduğu başarılı takip ve operasyonel anlayış sonucunda bu sistematik ve düzenli para aktarımı tespit edilmiştir.

3-6 BİN LİRA

Yaklaşık 3 ila 6 bin lira arasında bu örgüt mensuplarına yurtdışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye’deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için aktarılan bir sistem var. Deşifre edilen finans aktarım yöntemleri arasında, kartsız işlem, kargo içerisine gizleyerek ve fiziki buluşmalar var. FETÖ’nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik adım önemlidir.”