Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Feribot yangınında kaybolan Türk şoförden hâlâ haber yok... DNA'sı karşılaştırılacak

#Mehmet Çakır#Feribot#Yangın
Feribot yangınında kaybolan Türk şoförden hâlâ haber yok... DNAsı karşılaştırılacak

İtalya'ya yol alırken Korfu Adası yakınlarında yangın çıkan feribotta kaybolan TIR şoförü Mehmet Çakır'ın (42) kimliğinin belirlenmesi için ablasından DNA örneği alındı. Yangın çıkan feribotta bulunan 4 cesetle Çakır'ın DNA örneği karşılaştırılacak.

Haberin Devamı

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Igoumenitsa şehrinden ayrılan feribotta, 18 Şubat'ta Korfu Adası yakınlarında yangın çıktı. 237'si yolcu, 51'i mürettebat 288 kişinin bulunduğu feribottaki yangına, arama-kurtarma ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında feribotta bulunduğu belirtilen 27 Türk vatandaşından 26'sı kurtarıldı ancak 9 yıllık TIR şoförü Mehmet Çakır'dan haber alınamadı.

Gözden Kaçmasın

İstanbula yeni kar uyarısı Prof. Dr. Şen tarih verdiİstanbul'a yeni kar uyarısı! Prof. Dr. Şen tarih verdiHaberi Görüntüle

1 yıldır yurt dışına taşımacılık yaptığı belirtilen Çakır'ın, İzmir'in Urla ilçesinden aldığı taze balık yükünü İspanya'ya götürdüğü kaydedildi. İlk olarak Edirne üzerinden Yunanistan'a geçtiği, feribotla da İtalya'ya geçmeyi planladığı belirtildi. Çakır'ı, feribot yangınından kısa süre önce arkadaşının gördüğü de ortaya çıktı. Arkadaşıyla yemek yiyen Çakır'ın daha sonra TIR'a gittiği, yangın başlayınca da arkadaşının gemide Çakır'ı aradığı ancak bulamadığı belirtildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Feribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattıFeribot yangınında kaybolan Aydınlı şoförün son anlarını ailesi anlattıHaberi Görüntüle

Feribot yangınında kaybolan Türk şoförden hâlâ haber yok... DNAsı karşılaştırılacak

'MERAK VE ENDİŞEYLE BEKLİYORUZ'

Mehmet Çakır'ın Aydın'da yaşayan babası Sedat Çakır (71), annesi Hülya Çakır (70), ablası Yeşim Gür ve eniştesi Davut Gür'ün (52) endişeli bekleyişi sürerken, yanan feribotta bulunan 4 cesetten 1'inin Çakır'a ait olabileceği ihtimaliyle DNA testi yapılmasına karar verildi. Hastaneye giden Çakır'ın ablası Yeşim Gür, kan örneği verdi. DNA örneğinin Yunanistan'a götürüleceği, bulunan cesetlerle karşılaştırılacağı belirtildi.

Feribot yangınında kaybolan Türk şoförden hâlâ haber yok... DNAsı karşılaştırılacak

Abla Yeşim Gür, "Jandarma ekiplerinin eşliğinde Aydın Devlet Hastanesi'ne giderek DNA örneği verdim. Benden alınan kan örneği, ilk olarak İzmir'e, oradan da Yunanistan'a götürülecek. Orada yapılacak karşılaştırma sonrası bulunan 4 cesetten 1'inin kardeşime ait olup olmadığı belirlenecek. Merak ve endişeyle bekliyoruz. Kardeşimin cenazesi dahi olsa alıp memleketine getirilmesini istiyoruz. Yetkililerden gelişmelerin bize aktarılmasını bekliyoruz" dedi.

Gözden Kaçmasın

Moskovadan flaş Çin hamlesiMoskova'dan flaş Çin hamlesiHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Çakır#Feribot#Yangın

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı...

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen